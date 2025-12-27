Davos startet mit einer überraschenden 3:5-Niederlage gegen die US Collegiate Selects in den Spengler Cup.

Der Gastgeber gerät gegen die jungen Talente aus Nordamerika früh in Rücklage und kann das Blatt in der Folge nie wenden.

Trotz der Auftakt-Niederlage kann Davos in der Gruppe Cattini die direkte Halbfinal-Quali am Sonntag gegen Team Canada noch schaffen.

Nach Michael Foras Anschlusstreffer zum 3:4 in der 46. Minute lag die Wende zugunsten der Davoser in der Luft. Das Publikum pushte seine Lieblinge nach vorne, doch dem überlegenen National-League-Leader wollte in den Schlussminuten kein weiteres Tor gelingen.

Dass sich Simon Knak in der 57. Minute aufgrund eines Checks gegen den Kopf noch eine Matchstrafe einfing und der HCD die Partie deshalb in Unterzahl beenden musste, war für die Bündner auch nicht gerade hilfreich. Statt 4:4 hiess es in der 58. Minute 5:3 für die College-Auswahl, Eric Pohlkamp entschied das spektakuläre Duell damit endgültig zugunsten der Nordamerikaner.

College-Boys verblüffen

Der Sieg für die Selects war keineswegs gestohlen. Das College-Team zeigte eine im Vergleich zur 2:3-Niederlage am Vortag gegen Team Canada deutlich bessere Leistung und verdiente sich den Erfolg gegen den HCD mit erfrischendem Eishockey.

Ein Musterbeispiel für die spielerische Klasse der Selects war das 4:2 durch Quinn Finley in der 42. Minute. Nach Ablauf einer Powerplay-Situation verfiel die College-Auswahl nicht in Hektik, sondern kombinierte sich stattdessen gekonnt durch die Abwehr der Davoser. Finley brauchte am Ende nur noch ins (fast) leere Tor einzuschieben.

Davos ständig auf der Jagd

Schon früh in der Partie hatte sich abgezeichnet, dass es für den HCD gegen die US-Talente schwieriger werden könnte, als so manch einer erwartet hatte. Nach 151 Sekunden schlug es hinter Davos-Goalie Sandro Aeschlimann bereits ein erstes Mal ein, Finley eröffnete den Torreigen.

Im Mittelabschnitt kassierte der Gastgeber erneut ein frühes Gegentor. Matt DiMarsico bestrafte einen Scheibenverlust von Filip Zadina an der offensiven blauen Linie und überlistete Aeschlimann im 1-gegen-1 zum 2:0. Der HCD kämpfte sich jedoch zurück, erst verkürzte Yannick Frehner (23.), dann reüssierte auch noch Sven Jung in Unterzahl (37.) – 2:2.

Doch nur 31 Sekunden nach dem Davoser Ausgleich legte die College-Auswahl wieder vor, erneut in der Person von DiMarsico, der genau wie Finley doppelt einnetzte.

So geht's weiter

Während die US Collegiate Selects ihr Vorrunden-Pensum mit je einem Sieg und einer Niederlage abgeschlossen haben, ist für den HCD am Sonntagabend im Spengler-Cup-Klassiker gegen Team Canada ein Sieg nach 60 Minuten Pflicht.

Sollte das nicht gelingen, müsste der Gastgeber den Umweg über den Viertelfinal gehen. Vor dem letzten Spieltag in der Gruppe Cattini können alle drei Teams noch die direkte Halbfinal-Quali schaffen.

Resultate