Es soll in der MHL weitergehen Winterthur zieht sich Ende Saison aus der Swiss League zurück

Der in finanzielle Schieflage geratene Klub will eine Stufe tiefer, in der MyHockey League, weitermachen.

11.12.2025, 15:44

Eishockeyspieler in weissem Trikot mit der Nummer 16 auf dem Eisfeld.
Legende: Die Luft ist draussen Der EHCW zieht sich im Frühling aus der Swiss League zurück. Freshfocus/Martin Meienberger

«Bis Ende dieses Jahres muss eine Lösung gefunden werden – sonst droht der Rückzug in eine tiefere Liga», hiess es in einer Mitteilung des EHC Winterthur vom 23. September. Nun hat sich der in finanzielle Schieflage geratene Tabellen-Neunte der Swiss League zu einem Schritt durchgerungen. Dieser lautet: Ende Saison wird Schluss sein in der zweithöchsten Liga. Der EHCW zieht sich freiwillig aus der Swiss League zurück und spielt künftig in der drittklassigen MyHockey League.

Winterthur ist seit 10 Jahren in der Swiss League (früher NLB) aktiv. Weiter vorne als auf Platz 8 konnte sich der zweifache Amateurmeister jedoch nie klassieren.

Sorgenkind Swiss League

Die Swiss League sorgte in den letzten Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen. Der EHCW, der seine jährliche Finanzierungslücke auf 750'000 Franken beziffert, ist bei weitem nicht der einzige Klub, für den die Rechnung in der zweithöchsten Liga nicht mehr aufgeht. Fast auf den Tag genau vor 3 Jahren verkündete der SC Langenthal per Ende Saison 2022/23 den Rückzug aus dem Profisport.

