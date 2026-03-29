Legende: Traf dreifach in Spiel 1 Mathieu Vouillamoz (rechts). Keystone/MAXIME SCHMID

Der HC Sierre hat im Playoff-Final der Swiss League vorgelegt. Die Walliser entschieden das 1. Duell mit La Chaux-de-Fonds zu Hause vor 3648 Zuschauern mit 6:3 für sich.

Den Grundstein zum Erfolg legte Sierre im Startdrittel. Nach einer frühen Strafe nach 50 Sekunden, welche man schadlos überstand, schlug der Quali-Sieger doppelt zu: In der 5. Spielminute trafen Mathieu Vouillamoz und Léonardo Fuhrer binnen 39 Sekunden zur 2:0-Führung. In der 24. Minute erhöhte Vouillamoz mit seinem zweiten Tor.

Ein Resultat, das Ambri und Ajoie freut

In der Folge vermochten die Neuenburger zwar auf 2:3 und später nochmals auf 3:5 zu verkürzen. Doch Vouillamoz machte mit seinem 3. Treffer, einem «Empty-Netter» über das ganze Feld, alles klar (59.). Spiel 2 der Best-of-7-Serie findet am Dienstag in La Chaux-de-Fonds statt.

Der Swiss-League-Final ist auch für die beiden NL-Playout-Finalisten Ambri und Ajoie von Bedeutung. Setzt sich nämlich Sierre durch, entfällt die Liga-Quali. Denn nur La Chaux-de-Fonds ist aufstiegsberechtigt.

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