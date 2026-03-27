Im Duell der beiden Aufstiegsaspiranten setzt sich La Chaux-de-Fonds in Visp im 7. Halbfinalspiel 3:2 n.V. durch.

Legende: Steht in den Playoffs schon bei 18 Punkten Toms Andersons. (Archiv) Freshfocus/Pascal Muller

In der Swiss League kommt es im Playoff-Final zum Kräftemessen zwischen Sierre und La Chaux-de-Fonds. Die Neuenburger setzten sich im 7. Halbfinalspiel auswärts bei Titelverteidiger Visp vor 4282 Zuschauern in der Verlängerung 3:2 durch. La Chaux-de-Fonds hatte schon in Spiel 6 mit einem 3:2-Erfolg das Halbfinal-Out abgewiesen.

Andersons schiesst die Gäste in den Final

Matchwinner für die Gäste war Toms Andersons. Der Lette mit Schweizer Lizenz ging in der 77. Minute an der blauen Linie vergessen, lief auf Juho Markkanen zu und bezwang diesen in der unteren rechten Ecke. La Chaux-de-Fonds war in der 45. Minute 1:2 in Rückstand geraten, konnte aber in der 55. Minute durch Anthony Huguenin die Verlängerung erzwingen.

Die Best-of-7-Finalserie zwischen Quali-Sieger Sierre und La Chaux-de-Fonds (4.) startet bereits am Sonntag. Aufstiegsberechtigt ist nur die Equipe aus dem Kanton Neuenburg. Sollte sich La Chaux-de-Fonds gegen Sierre durchsetzen, würde die Ligaqualifikation gegen den Verlierer des Playout-Finals Ambri – Ajoie gespielt.

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