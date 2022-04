Der EHC Kloten ist mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung in den Playoff-Final der Swiss League gestartet. Dario Meyer erzielte nach 48 Sekunden in der 2. Overtime den Siegtreffer. Der Klotener erwischte Olten-Goalie Simon Rytz mit einem Nachschuss via dessen Rücken.

Bereits kurz vor dem Ende der ersten Verlängerung hatten die Klotener und ein Grossteil der 6500 Fans gejubelt. Der Treffer von Matteo Nodari wurde jedoch nach Konsultation des – erst auf den Final hin erlaubten – Videos wegen Goaliebehinderung nicht anerkannt.

Kloten kann Führung nicht lange halten

Die beiden Treffer in der regulären Spielzeit waren in der ersten Viertelstunde gefallen. Andri Spiller brachte Kloten in der 10. Minute in Führung, Garry Nunn konnte für die Gäste aus Olten 5 Minuten später ausgleichen. Chancen auf einen Lucky Punch hatten in der Folge beide Teams.

Das 2. Spiel der Best-of-7-Serie findet am Mittwoch in Olten statt.