Nach 50 Qualifikationsrunden stehen die Playoff-Viertelfinals in der Swiss League fest.

Legende: Wie lange bleibt er im Aufstiegsrennen? Colin Gerber vom EHC Visp. Freshfocus/Pascal Müller

Der aufstiegswillige EHC Visp beendet die Regular Season in der Swiss League auf dem 3. Rang und trifft in den Playoff-Viertelfinals auf Basel. Die Oberwalliser mühten sich in der letzten Runde gegen die GCK Lions zu einem 4:3-Overtime-Sieg.

Der einzige andere aufstiegsberechtigte Klub der zweithöchsten Liga, der HC La Chaux-de-Fonds, kam in Winterthur zu einem ungefährdeten 4:0-Erfolg. Die Neuenburger (4.) messen sich in den Viertelfinals mit dem EHC Chur.

Weg zum Aufstieg ist lang

Nur wenn einer der beiden Klubs Swiss-League-Meister wird, kommt es zu einer Liga-Qualifikation gegen den Verlierer des Playout-Finals in der National League.

Die beste Qualifikation lieferte der HC Sierre ab. Die Equipe von Coach Chris McSorley gewann 37 der 50 Partien und trifft in der 1. Runde auf die GCK Lions.

Playoff-Viertelfinals (Best-of-7) Box aufklappen Box zuklappen Sierre (1.) – GCK Lions (8.) Thurgau (2.) – Olten (7.) Visp (3.) – Basel (6.) La Chaux-de-Fonds (4.) – Chur (5.)

