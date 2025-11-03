Der Eishockey-Verband präsentiert ein Papier, welches die zweithöchste Liga, die Swiss League, markant weiterbringen und stärken soll.

Legende: Aktuell Tabellenführer Die Thurgauer, hier nach einem Tor des Schweden Daniel Ljunggren. Freshfocus/Martin Meienberger

Es ist nicht damit zu rechnen, dass alle von Swiss Ice Hockey vorgeschlagenen Ideen umgesetzt werden können. Denn die Problematik ist auch dem Verband bewusst: Sieben «strategische Lösungs-Szenarien» werden aufgezählt, die alle umgesetzt werden müssten, um die Swiss League als «moderne, wettbewerbsfähige und wirtschaftlich tragfähige zweite Profiliga» zu positionieren.

National League «zeigt sich zurückhaltend»

Einige der genannten sieben Punkte – beispielsweise die Einführung eines direkten Auf- und Absteigers, die Anpassung der Ligastruktur und finanzielle Unterstützung – dürfte die National League indes ablehnen. Mehrheitsfähig sind solche Vorschläge in der National League nicht.

Entsprechend stellt auch der Verband in seiner Medienmitteilung nüchtern fest, dass sich «die National League gegenüber den Vorschlägen aus der Analyse zurückhaltend zeigt». Viele der sieben Punkte werden nicht zum ersten Mal diskutiert – und dürften erneut einen schweren Stand haben.

