Legende: Grund zu jubeln Die Spieler des EHC Basel nach der Halbfinal-Qualifikation (Archivbild). Freshfocus/Marc Schumacher

Das 3:2 n.V. der GCK Lions in Spiel 3 gegen Qualifikationssieger Basel erwies sich im Nachhinein als Strohfeuer. Basel liess bei der ersten Gelegenheit zur Halbfinal-Qualifikation gar nichts anbrennen. Zu Spielhälfte führten die Gastgeber bereits mit 5:1. Mit der Action in der St. Jakob Arena war es damit aber noch nicht zu Ende, im Schlussdrittel gingen die Wogen hoch.

Sowohl Romain Montandon (53.), als auch Jules Sturny (60., beide Basel) wurden noch mit Spieldauer-Disziplinarstrafen des Eises verwiesen. Am Ausgang änderte dies nichts mehr, Basel gewann erstmals seit 2005 wieder eine Playoff-Serie in einer der obersten 2 Ligen.

Visp, die Nummer 1 im Wallis

Neben Thurgau am Dienstag und Basel am Freitag hat sich auch Visp die Halbfinal-Teilnahme gesichert. Im Kantonsduell mit Sierre reichte den Oberwallisern ein 2:0 in Spiel 5 zum letztlich ungefährdeten 4:1 in der Viertelfinal-Serie. Damit ist mindestens ein aufstiegsberechtigtes Team unter den letzten 4. Das andere, La Chaux-de-Fonds, verkürzte die Serie dank eines 5:3 zu Hause gegen Olten auf 2:3.

Swiss League