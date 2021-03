Legende: Grübelt an einem grossen Projekt Chris McSorley. Freshfocus

Chris McSorley, der ehemalige starke Mann von Genf-Servette, hat ein neues Projekt und ambitionierte Pläne. Er plant, aus dem Swiss-League-Klub Sierre eine neue Eishockeymacht im Wallis zu machen. Dazu will er ein neues Stadion bauen lassen.

In einer Mitteilung erklärte der Walliser Swiss-League-Verein, er sei «erfreut über das ehrgeizige Projekt, das den HC Sierre an die Spitze der Schweizer Eishockeyszene bringen wird». Die neue Arena soll bis 2025 gebaut sein und sieht eine Kapazität von 7000 Zuschauern vor.

In Bern abgeblitzt

Chris McSorley hat im letzten Juli seinen Job als Sportdirektor von Genf-Servette verloren. Seither ist er immer wieder mit anderen Klubs, so zum Beispiel Bern und Lugano, in Verbindung gebracht worden. In Bern wurde ihm im Januar Raeto Raffainer als Sportdirektor vorgezogen.

Nun scheint der Kanadier beim Klub, der in den letzten Jahren eng mit Servette zusammengearbeitet hat, eine neue Beschäftigung gefunden zu haben.