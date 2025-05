Tim Stützle und Moritz Seider gehören bei ihren NHL-Teams zu den Stars. Nun wollen sie auch an der WM brillieren.

Legende: Durften gegen Norwegen schon gemeinsam jubeln Moritz Seider (links) und Tim Stützle (rechts). Getty Images/EyesWideOpen

Mit Weltmeisterschaften hat Tim Stützle noch eine Rechnung offen. 2022 bei seiner WM-Premiere in Finnland erlitt Stützle schon in der dritten Partie eine Knieverletzung, sein NHL-Klub Ottawa erlaubte keinen weiteren WM-Einsatz. «Ich will der Mannschaft diesmal länger helfen», meinte Stützle deshalb nach seiner Ankunft.

Auch in diesem Jahr stand die WM-Teilnahme auf der Kippe. Nach dem Aus in den NHL-Playoff-Achtelfinals musste sich Stützle aufgrund von Blessuren erst in Deutschland behandeln lassen, ehe Ottawa grünes Licht gab.

2 Assists im 1. Spiel

Das konnte der Vorfreude von Deutschlands Trainer Harold Kreis auf seinen Weltklasse-Akteur keinen Abbruch tun. «Er hat die Schnelligkeit, die Übersicht an der Scheibe, ist ein sehr vielseitiger Spieler, der unglaubliche Qualität auf ganz hohem Niveau hat», schwärmte Kreis über den Spieler, der in der NHL in 373 Spielen schon 331 Skorerpunkte gesammelt hat.

Reichel droht WM-Ende Box aufklappen Box zuklappen NHL-Stürmer Lukas Reichel droht das vorzeitige WM-Aus. Der Stürmer der Chicago Blackhawks hatte beim 5:2-Sieg Deutschlands am Dienstag gegen Norwegen eine Schulterverletzung erlitten. DEB-Sportdirektor Christian Künast meinte: «Wir gehen davon aus, dass er die nächsten Spiele nicht mitmachen kann, die Tendenz geht eher in Richtung Turnierende.»

Wie Kevin Fiala bei der Schweiz verpasste Stützle die ersten beiden Gruppenspiele (Siege gegen Ungarn und Kasachstan), beim 5:2 gegen Norwegen gab der 23-Jährige seinen Einstand und liess sich 2 Vorlagen sowie einige kernige Checks notieren. Verbesserungspotenzial sieht er vor allem im schwächelnden Powerplay: «Da kann ich einiges besser machen.»

Seiders zwiespältige Erinnerungen an die Schweiz

Während Stützle zu seinem ersten WM-Einsatz gegen die Schweiz kommt, kennt Seider den Gegner bereits vom Viertelfinal 2023. Der damals 22-jährige Verteidiger wurde seinem Ruf als Haudegen gerecht. Erst regte er sich fürchterlich über einen Stockschlag von Fiala auf, weil unmittelbar danach der Schweizer Ausgleich zum 1:1 fiel.

Später beförderte er Gaëtan Haas unsanft in die Bande und wurde mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe unter die Dusche geschickt. Seiders Frust dürfte sich in Grenzen gehalten haben, schliesslich gewann Deutschland überraschend mit 3:1 und stürmte anschliessend zu WM-Silber.

Passend zum Thema WM-Duelle zwischen SUI und GER Bittere Pleiten und ein (hoffentlich) befreiender Sieg

Heuer führt Seider sein Team als jüngster deutscher Captain seit 1971 an. Auch ihm gegenüber ist Kreis voll des Lobes. «Er ist jemand, der dir das Gefühl gibt, dass er die Verantwortung haben möchte, dass er sie nicht scheut. Weil er so ein ausgeprägtes Gefühl für die Mannschaft hat, möchte er eine Führungsrolle haben.»

Grosse Wertschätzung in der NHL

Auch in der NHL werden die Qualitäten von Seider geschätzt. So machten ihn die Detroit Red Wings zum zweitbest-bezahlten deutschen Spieler hinter Edmontons Leon Draisaitl – und noch vor Stützle.

Auch Seider ortet an der WM noch Luft nach oben im Spiel seines Teams. «Es ist ein bisschen zu kompliziert», befand er, «ein Glück, dass es gegen die Gegner geklappt hat.» Gegen die Schweiz allerdings, betonte der NHL-Verteidiger, «sieht es dann schon anders aus».

