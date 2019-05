Dank eines 7:4-Erfolgs gegen den Weltmeister gewinnt Russland die Gruppe B. Deutschland besiegt in Gruppe A Finnland.

Russland bleibt auch gegen den Weltmeister ungeschlagen und ist souveräner Sieger der Gruppe B.

Kanada gewinnt die Gruppe A und ist Viertelfinalgegner der Schweiz.

Gruppe B: Russen demütigen Schweden

Schweden - Russland 4:7: Der amtierende Weltmeister erhielt im letzten Gruppenspiel einen argen Dämpfer. Dabei sah nach den ersten 20 Minuten eigentlich alles gut aus für die Schweden: Gabriel Landeskog hatte sie in Führung geschossen. Im Mitteldrittel aber setzten die kombinationsstarken Russen zum Schaulaufen an. 6 Treffer von 6 verschiedenen Torschützen innert 17 Minuten entschieden die Partie. Russland wahrte mit dem 7. Sieg im 7. Gruppenspiel die Ungeschlagenheit und trifft im Viertelfinal auf die USA. Schweden bekommt es als Dritter der Gruppe mit Finnland zu tun.

Die WM-Viertelfinals 16:15 Uhr

Kanada

- Schweiz

16:15 Uhr Russland - USA

20:15 Uhr Finnland - Schweden

20:15 Uhr

Tschechien - Deutschland



Norwegen - Lettland 1:4: Dank dem deutlichen Sieg im abschliessenden Gruppenspiel in Bratislava beendet Lettland die WM auf dem 5. Gruppenrang. Tobias Lindström brachte die «Wikinger» im 1. Drittel zwar in Führung, danach war an Elvis Merzlikins im Tor der Balten aber kein Vorbeikommen mehr. Miks Indrasis glich zunächst aus (23.), danach drehten Janis Jaks und Rihards Marenis die Partie endgültig (47./48.). Lausanne-Stürmer Ronalds Kenins machte 5 Minuten vor Schluss den Deckel drauf.

Gruppe A: Deutschland überrascht

Finnland - Deutschland 2:4: Nach 2 Niederlagen beendeten die Deutschen die Vorrunde mit einem Sieg gegen Finnland. 2 Mal waren die Finnen in Führung gegangen; 2 Mal konnte Deutschland ausgleichen. Im Schlussdrittel brachte NHL-Star Leon Draisaitl seine Mannschaft erstmals in Front (45.), und traf zum Schluss ins leere Tor zum 4:2-Endstand. Deutschland trifft als Gruppendritter im Viertelfinal am Donnerstag auf Tschechien. Kanada sicherte sich gegen die USA den Gruppensieg und wird Viertelfinal-Gegner der Schweiz.

Slowakei - Dänemark: 2:1 n.P.: Noch einmal liess die Slowakei das Publikum an der Heim-WM jubeln. Nach einem ausgeglichenen Spiel sorgten Captain Ladislav Nagy und Michal Kristof im Penaltyschiessen für die Entscheidung, während die Dänen keinen ihrer 4 Versuche im Tor unterbringen konnten. Durch den knappen Sieg holten sich die Slowaken die Punkte 10 und 11. Dennoch lagen die Viertelfinals ausser Reichweite.

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 18:45 Uhr, 21.05.19