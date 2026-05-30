Finnland steht an der Eishockey-WM 2026 als zweiter Finalist fest.

«Suomi» bezwingt Kanada im Halbfinal in Zürich nach Rückstand mit 4:2.

Der Final gegen die Schweiz findet am Sonntag um 20:20 Uhr statt (live bei SRF).

Zum ersten Mal seit dem Titel 2022 kämpft Finnland wieder um den Weltmeistertitel im Eishockey. Die Nordländer, die die Gruppenphase hinter der Schweiz auf Platz 2 abgeschlossen hatten, bezwangen Kanada im Halbfinal verdient mit 4:2 und fordern das Heimteam am Sonntag.

Das Team von Trainer Antti Pennanen hatte die Partie in Zürich perfekt lanciert und ging dank Patrik Puistola bereits in der 4. Minute in Führung. Kanada reagierte, traf doppelt (9./15.) und ging nach einem ausgeglichenen Drittel mit einer 2:1-Führung in die erste Pause.

Starkes Mitteldrittel

Im Mitteldrittel hatten sich die Finnen offenbar von der Schweiz inspirieren lassen. Wie die Nati gegen Norwegen drehte auch «Suomi» gegen Kanada im 2. Drittel regelrecht auf. Noch keine Minute war gespielt, da glich Superstar Aleksander Barkov die Partie wieder aus.

Ein Doppelschlag nach Spielmitte brachte Finnland schliesslich auf die Siegerstrasse:

32. Minute: Der Jubel bleibt den Finnen zunächst im Hals stecken. Nach dem Abschluss von Konsta Helenius lassen die Schiedsrichter die Partie weiterlaufen. Die Videobilder zeigen aber eindeutig, dass die Scheibe zwischen den Schonern von Kanada-Goalie Jet Greaves hindurch und dann hinter die Linie kullerte.

Der Jubel bleibt den Finnen zunächst im Hals stecken. Nach dem Abschluss von Konsta Helenius lassen die Schiedsrichter die Partie weiterlaufen. Die Videobilder zeigen aber eindeutig, dass die Scheibe zwischen den Schonern von Kanada-Goalie Jet Greaves hindurch und dann hinter die Linie kullerte. 33. Minute: Beim 4:2 der Finnen gibt es keinen Zweifel. Bei einer unübersichtlichen Situation vor dem kanadischen Tor behält Aatu Räty den Durchblick und sorgt für die Zwei-Tore-Führung für die Nordländer.

Kanada wäre eigentlich noch genug Zeit geblieben, um noch einmal zurückzukehren. Doch der Rekordweltmeister blieb auch im Schlussdrittel vieles schuldig. Finnland verteidigte den Vorsprung relativ problemlos und steht zum 14. Mal in einem WM-Final. Gewonnen haben sie «nur» vier davon, den letzten vor vier Jahren zuhause in Tampere mit 4:3 nach Verlängerung gegen Kanada.

Kanada hat derweil eine weitere Enttäuschung an einem Grossanlass zu verkraften. Vor einem Jahr waren die Nordamerikaner sensationell bereits im WM-Viertelfinal an Dänemark gescheitert. Bei den Olympischen Spielen in Mailand verlor man das Prestige-Duell mit den USA im Final.

Eishockey-WM 2026