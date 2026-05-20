Die Schweiz deklassiert das bisher makellose Österreich an der Heim-WM in Zürich gleich mit 9:0.

WM-Debütant Théo Rochette, Nico Hischier und Damien Riat treffen alle doppelt.

Bei der Nati steht nach vier Spielen das Punktemaximum zu Buche. Am Donnerstag wartet um 20:20 Uhr Grossbritannien.

«Der Vize-Weltmeister Schweiz erteilt Österreich eine Eishockey-Lehrstunde»: Mit diesen Worten fassten die Berufskollegen des ORF nebenan auf der Medientribüne das Geschehen zusammen. Passender könnte man es kaum ausdrücken: Die Österreicher waren den Schweizern von A bis Z unterlegen.

Rochette mit Tor-Premiere bei WM

Anders als noch in den letzten beiden Gruppenspielen gegen Lettland und Deutschland, in welchen die Schweiz im 1. Drittel noch hatte gezähmt werden können, zeigte das Cadieux-Team gegen Österreich von Beginn an seine Krallen. Bereits in der 6. Minute brandete in der erneut ausverkauften Arena erstmals grosser Jubel aus. Denis Malgin kreierte mit seinem Tempo eine 2-gegen-1-Situation, welche Théo Rochette zum 1:0 vollendete. Für den Lausanner WM-Debütanten war es das erste WM-Tor.

Kurz darauf wäre Peter Schneider fast der Ausgleich geglückt, doch Leonardo Genoni im Schweizer Tor lenkte die Scheibe mit seinem Schoner noch knapp neben den Pfosten. Nach der überstandenen Unterzahl lief die Musik aber fast nur noch im Angriffsdrittel der Nati – und die Tore fielen wie reife Früchte:

10. Minute: Verteidiger Dominik Egli stellt mit einem cleveren Pass hinter die österreichische Abwehr seine Qualitäten in der Offensive unter Beweis. Timo Meier bedankt sich mit einem platzierten Schuss zum 2:0.

Verteidiger Dominik Egli stellt mit einem cleveren Pass hinter die österreichische Abwehr seine Qualitäten in der Offensive unter Beweis. Timo Meier bedankt sich mit einem platzierten Schuss zum 2:0. 12. Minute: Beinahe hätte nach Rochette mit Attilio Biasca auch der zweite Schweizer WM-Debütant seine Tor-Premiere gefeiert. Doch Österreich-Goalie David Kickert ist zunächst zur Stelle. Die Nati bleibt aber am Drücker. Auf Zuspiel von Meier erhöht Nico Hischier im tiefen Slot auf 3:0.

Beinahe hätte nach Rochette mit Attilio Biasca auch der zweite Schweizer WM-Debütant seine Tor-Premiere gefeiert. Doch Österreich-Goalie David Kickert ist zunächst zur Stelle. Die Nati bleibt aber am Drücker. Auf Zuspiel von Meier erhöht Nico Hischier im tiefen Slot auf 3:0. 14. Minute: Die Schweiz kommt zu ihrem ersten Powerplay. Dieses droht ungenutzt abzulaufen, als Sven Andrighetto vor dem Tor Damien Riat findet, der bereits seinen dritten Turniertreffer erzielt.

Nati weicht nicht vom Gaspedal

Auch im Mitteldrittel kannte die Schweiz, die ohne NHL-Stürmer Pius Suter antrat, keine Gnade. Kurz vor Spielmitte schlug die Nati in der Person von Hischier auch in ihrem zweiten Powerplay zu. Und nur 21 Sekunden nach dem 5:0 ging auch beim bis anhin eher unauffälligen Calvin Thürkauf der Knopf auf.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Österreich, das sein drittes Spiel innert vier Tagen bestritt und mit Vinzenz Rohrer und Dominic Zwerger zwei Leistungsträger schonte, längst in den Schadensbegrenzung-Modus geschaltet. So richtig funktionieren wollte dies aber auch nach dem Goaliewechsel von Kickert zu Florian Vorauer nicht. Rochette machte noch vor der zweiten Pause seinen Doppelpack perfekt (33.).

Immerhin: Im letzten Spielabschnitt kamen aus Sicht von überforderten Österreichern nur noch zwei weitere Gegentreffer hinzu: Neben Rochette und Hischier erzielte in der 51. Minute auch noch Riat sein zweites Tor, den Schlusspunkt setzte Christoph Bertschy aus spitzestem Winkel (57.). Genoni ist mit dem 13. Shutout neu alleiniger WM-Rekordhalter.

So geht's weiter

Während die Österreicher nun zwei Tage Zeit bekommen, um sich von dieser Abreibung, vor allem aber von der Erschöpfung zu erholen, geht es für die Schweiz bereits am Donnerstagabend weiter. Gegen Aufsteiger Grossbritannien wäre alles andere als der 5. Sieg im 5. Spiel eine Sensation.

Eishockey-WM 2026