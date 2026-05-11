Niederländische Nachfrage und ein 9-Franken-Billet: Der Vorverkauf der WM-Tickets läuft erfreulich und mitunter kurios.

Wenn am 15. Mai der Start zur Eishockey-WM in der Schweiz erfolgt, darf mit einer sehr guten Auslastung in den Stadien gerechnet werden. Bislang wurden über 400'000 Tickets abgesetzt, wie Marketingchef Pascal Mühlheim erzählt. In Zürich und Freiburg stehen die Zeichen also schwer auf Eishockey-Fest.

Im Vorfeld waren Diskussionen über die Ticketpreise laut geworden. Für Partien der Schweiz mussten im Minimum knapp 100 Franken lockergemacht werden. Etliche Eintritte waren nur in Kombination mit teuren Spieltagspackages zu erwerben. Die starke Nachfrage wiederum zeigt: Der Veranstalter hätte für Nati-Auftritte auch höhere Preise verlangen können.

Das günstigste Ticket kostet 9 Franken

Am anderen Ende der Skala befindet sich der vermutliche Abstiegsknüller Slowenien – Italien. Für lächerliche 9 Franken kann man in der Freiburger Arena einen Stehplatz ergattern.

Wie Mühlheim erläutert, förderte die Analyse des Ticketverkaufs folgende interessante Erkenntnisse zutage:

250'000 Billets wurden bislang für Spiele in Zürich, 150'000 für solche in Freiburg abgesetzt. Drei Viertel der Tickets erwarben Schweizerinnen und Schweizer.

Dahinter gingen die meisten Eintritte nach Tschechien, Deutschland und Österreich.

Überraschend viele Tickets wurden von der «kleinen, aber feinen Hockey-Community» (O-Ton Mühlheim) aus Grossbritannien gekauft. Erstaunlich rege beteiligten sich auch Fans aus den Niederlanden am Verkauf – dabei ist deren Equipe gar nicht für die WM qualifiziert.

Volle Stadien, ein bunter Mix und viel Vorfreude – die WM kann kommen.

Eishockey-WM 2026