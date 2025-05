Der 3. Platz an der Eishockey-WM geht wie bereits 2024 an Schweden. Der Co-Gastgeber behielt im Bronze-Spiel in Stockholm gegen Dänemark mit 6:2 die Oberhand. Damit endet für die Schweden das Heim-Turnier, in das sie mit der klaren Mission WM-Titel gestartet waren, einigermassen versöhnlich.

Spannung kommt nur kurz auf

«Tre Kronor» sah nach dem Shorthander von Lucas Raymond zum 4:0 in der 43. Minute wie der sichere Sieger aus. Doch die zähen Dänen schöpften dank einem Doppelschlag durch Nick Olesen (44.) und Nikolaj Ehlers (47.) nochmals Hoffnung.

Diese hielt jedoch nur gut zwei Minuten, ehe Marcus Johansson dem Underdog mit dem 5:2 im Powerplay endgültig den Stecker zog (49.). Mika Zibanejad besorgte 5 Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt.

Historisches Dänemark

Obschon sich Dänemark, das im Halbfinal gegen die Schweiz mit 0:7 unterging, letztlich mit dem undankbaren 4. Rang begnügen muss, kann der Aussenseiter auf ein hervorragendes Turnier zurückblicken.

Nach drei Niederlagen in Serie zum Auftakt der Vorrunde schaffte es der Co-Gastgeber in Herning in extremis noch in den Viertelfinal. Dort sorgten die Dänen mit einem 2:1-Sieg gegen Kanada für eine der grössten Sensationen in der WM-Geschichte.

Eishockey-WM 2025