Die Schweizer Vizeweltmeister landen am Montagabend in Zürich. Fans können in der Swiss Arena mit der Nati feiern.

Die Silberhelden werden am Montag in Kloten feierlich empfangen

Legende: Beendet seine Karriere als Vizeweltmeister Andres Ambühl (Archiv-Bild). Keystone/Ennio Leanza

Die Nati konnte sich den Traum von WM-Gold in Stockholm erneut nicht erfüllen. Nach der knappen Finalniederlage gegen die USA blieb den Schweizern einmal mehr nur die Silbermedaille.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Medaillenfeier der Schweizer Eishockey-Nati in Kloten sehen Sie am Montag ab 18:20 Uhr im Livestream.

Auch wenn die Enttäuschung aktuell überwiegt, verdient die Leistung der Equipe von Patrick Fischer an dieser WM Anerkennung. Die Schweiz hat ein grossartiges Turnier gespielt und einmal mehr bewiesen, dass sie zu den besten Eishockey-Nationen der Welt gehört.

In der Heimstätte des EHC Kloten findet am Montagabend die offizielle Medaillenfeier statt. Um 17 Uhr werden die Pforten geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Bei Musik und Festwirtschaft können sich die Fans verweilen, bis die Silberhelden um ca. 18:30 Uhr kurz nach ihrer Landung am Flughafen in der Arena eintreffen.