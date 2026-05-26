Die letzten Gruppenspiele an der Eishockey-WM sind durch – damit stehen auch die Viertelfinal-Paarungen fest. Wir bieten Ihnen einen Überblick über die Partien am Donnerstag.

Schweiz (1. Gruppe A) – Schweden (4. B / 20:20 Uhr in Zürich): Ohje, die Schweden. Im Viertelfinal wartet auf die Nati der Angstgegner schlechthin. Die gute Nachricht aus Schweizer Sicht: Die Skandinavier zeigten bisher ein eher durchwachsenes Turnier – im Gegensatz dazu überzeugte die Schweiz auf ganzer Linie. In der Gruppenphase verlor Schweden gegen Kanada, Tschechien und Norwegen. Die letzten Testspiele im Vorfeld der WM gingen allerdings deutlich an «Tre Kronor» (3:0 und 8:1) – dort aber noch ohne Nati-Bestbesetzung.

Finnland (2. A) – Tschechien (3. B / 16:20 Uhr in Zürich): Erst im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz mussten die Finnen zum ersten Mal an diesem Turnier als Verlierer vom Eis. Nun warten im Viertelfinal die Tschechen. Auf WM-Bühne gab es dieses Duell zuletzt 2024 in der Gruppenphase. Damals setzte sich der spätere Weltmeister Tschechien bei seinem Heimturnier nach Penaltyschiessen durch.

Kanada (1. B) – USA (4. A / 16:20 Uhr in Freiburg): Es kommt zur Reprise des Olympiafinals von Mailand: Im Februar setzten sich die US-Amerikaner in einem Krimi 2:1 nach Verlängerung durch. Diesmal sind die Kanadier aber favorisiert. Als ungeschlagener Gruppensieger geht der Rekordweltmeister in diesen Viertelfinal, während die USA vor allem zu Beginn dieser WM noch ihre Probleme hatten.

Norwegen (2. B) – Lettland (3. A / 20:20 Uhr in Freiburg): Es ist das Duell der Aussenseiter. Das Überraschungsteam Norwegen schaffte erstmals seit 2012 den Sprung in die WM-K.o.-Phase, für die Letten war Bronze am Turnier 2023 das mit Abstand beste Ergebnis der Geschichte.

Eishockey-WM 2026