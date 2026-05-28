Die Schweizer Anhänger sorgen an der Heim-WM für grossartige Stimmung auf den Rängen – mit viel Einsatz und breitem Song-Repertoire.

«Es fährt ein», ist das schlichte Fazit von SRF-Radioreporter Christoph Sterchi zur Gesangsleistung der Schweizer Fans an der bisherigen Heim-WM. Sterchi verfolgt die Schweizer Spiele jeweils in der Zürcher Swiss Life Arena – und ist beeindruckt.

«Es springen und singen nicht nur die rot-weiss gekleideten Fans, es springen und singen auch viele, die im VIP-Sektor sitzen. Für mich ist klar: Die Schweizer Fans, die gehören in den Final.»

Meist stimme eine kleine Gruppe Nati-Anhänger einen Song an, und der Rest mache mit. «Eishockey und singen, das verbindet.»

«Tornero» sorgt für Gänsehaut

Das Repertoire der Fans ist buntgemischt. Natürlich gehören die klassischen «Mitgröhl-Lieder» dazu, Sterchi werde aber auch immer wieder überrascht. Zum Beispiel vom regelmässig auftauchenden Hit «Tornero» der italienischen Band I Santo California aus dem Jahre 1974. «Das geht mir jedes Mal unter die Haut.»

Der Höhepunkt folgt jeweils zum Schluss. Wenn die Schweiz gewinnt – und das war bislang immer der Fall –, schallt der Schweizer Klassiker «W. Nuss vo Bümpliz» von Patent Ochsner durchs Stadion. Es ist auch für die Spieler ein Highlight. «Sie stehen jeweils mit grossen Augen und offenen Mündern auf dem Eis und geniessen es.»

WM 2026