Keine weitere NHL-Verstärkung für die Eishockey-Nati: Philipp Kurashev muss krankheitshalber passen.

Legende: Wird in Zürich nicht auflaufen Philipp Kurashev. Imago/Zuma Press

Einen Tag vor dem Start zur Eishockey-WM in Zürich und Freiburg ist klar: Philipp Kurashev wird die Nati beim Heim-Turnier nicht verstärken. Wie die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) in einer Mitteilung schreibt, fällt der San-Jose-Angreifer aufgrund einer Erkrankung aus. «Die medizinischen Werte lassen derzeit keinen Einsatz zu», heisst es vonseiten der SIHF.

Damit wird die Schweiz die Weltmeisterschaften mit sechs NHL-Akteuren bestreiten: mit den Verteidigern Roman Josi (Nashville) und Janis Moser (Tampa Bay) sowie den Angreifern Nico Hischier, Timo Meier (beide New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg) und Pius Suter (St. Louis).