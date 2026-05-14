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Der San-Jose-Stürmer ist krank Kurashev verstärkt die Nati an der WM nicht

Keine weitere NHL-Verstärkung für die Eishockey-Nati: Philipp Kurashev muss krankheitshalber passen.

14.05.2026, 17:58

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Eishockeyspieler im roten Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Wird in Zürich nicht auflaufen Philipp Kurashev. Imago/Zuma Press

Einen Tag vor dem Start zur Eishockey-WM in Zürich und Freiburg ist klar: Philipp Kurashev wird die Nati beim Heim-Turnier nicht verstärken. Wie die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) in einer Mitteilung schreibt, fällt der San-Jose-Angreifer aufgrund einer Erkrankung aus. «Die medizinischen Werte lassen derzeit keinen Einsatz zu», heisst es vonseiten der SIHF.

Damit wird die Schweiz die Weltmeisterschaften mit sechs NHL-Akteuren bestreiten: mit den Verteidigern Roman Josi (Nashville) und Janis Moser (Tampa Bay) sowie den Angreifern Nico Hischier, Timo Meier (beide New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg) und Pius Suter (St. Louis).

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