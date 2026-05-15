Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen die USA ist man sich im Schweizer Lager einig: Die Stimmung in Zürich war mindestens so gut wie die Leistung.

«Es war mega cool. Die Energie hier drin, die Fans, die Unterstützung, so etwas habe ich selten erlebt», sagte Sven Andrighetto nach dem 3:1-Auftaktsieg der Schweiz gegen die USA. Und der Stürmer muss es wissen, immerhin ist die Swiss Life Arena die Heimstätte der ZSC Lions und damit auch von Andrighetto.

Die Unterstützung der Fans habe massgeblich zum guten Start der Nati beigetragen. «Das beflügelt uns», so Andrighetto, der nach Vorlage von ZSC-Teamkollege Denis Malgin in der 12. Minute zum 2:0 getroffen hatte. Auch Trainer Jan Cadieux sprach von einer «unglaublichen Stimmung in der Halle. Es hat uns in schwierigen Momenten getragen», befand der Schweizer Headcoach.

Jäger «ist vor dem Tor etwas rumgestanden»

Die Schweiz hatte gegen die USA auch heikle Momente zu überstehen, darin waren sich alle einig. Cadieux strich diesbezüglich vor allem das Mindset heraus. «Seit zwei oder drei Tagen reden wir über Intensität und dass jeder rauskommen und alles geben muss für diese Mannschaft. Es ist das Mindset, das diese Mannschaft in den letzten Jahren aufgebaut hat.»

Ken Jäger sprach davon, dass man defensiv «ein paar Mal gefordert war». Der Lausanner war es schliesslich, der den Zwei-Tore-Vorsprung nach dem Anschlusstreffer der USA mittels Ablenker wiederherstellte. Aus seiner Sicht klang das so: «Ich bin vor dem Tor etwas am Rumstehen gewesen, dann brachte ‹Knaki› den Puck aufs Tor. Und dann passieren gute Dinge.»

Damit der Schweiz auch weiterhin gute Dinge passieren, wird es zwei, drei kleine Anpassungen brauchen. Im zweiten Drittel habe man etwas zu kompliziert gespielt. «Wir müssen unsere Schnelligkeit nutzen und manchmal etwas einfacher spielen», fasste es Cadieux zusammen.

Die nächste Chance, dies zu tun, bietet sich den Schweizern bereits am Samstagabend gegen Lettland. Anders als gegen die USA steigt die Nati als klarer Favorit in diese Partie. Gegen weitere Gänsehaut-Momente hätte sicherlich niemand etwas einzuwenden.

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