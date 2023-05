Co-Gastgeber Lettland setzt sich im WM-Viertelfinal überraschend 3:1 gegen Schweden durch.

Im Halbfinal treffen die Balten am Samstag (13:20 Uhr live bei SRF) in Tampere auf Kanada, das sich beim anderen Gastgeber Finnland für die letztjährige Finalpleite mit 4:1 revanchiert.

Die USA schlagen Tschechien souverän mit 3:0 und bekommen es in der Vorschlussrunde ebenfalls am Samstag (ab 17:20 Uhr live bei SRF) mit Schweiz-Bezwinger Deutschland zu tun.

Lettland – Schweden 3:1

In der Arena Riga hat die lettische Nationalmannschaft eine Sensation geschafft. Dank des 3:1-Siegs über den 11-fachen Champion Schweden steht Lettland erstmals in einem WM-Halbfinal. Auf das 1:0 durch Dans Locmelis (13.) fanden die favorisierten Schweden zur Spielhälfte noch eine Antwort – Timothy Liljegren traf zum 1:1. Trotz eines Torschussverhältnisses von 13:1 im Mittelabschnitt schaute für «Tre Kronor» nur ein Tor heraus. Diese Ineffizienz sollte sich im Schlussdrittel rächen. Miks Indrasis (46.) und Janis Jaks (54.) verwandelten das Stadion in eine Festhütte. Danach verteidigte Lettland mit Mann und Maus – und erfolgreich. Im Halbfinal heisst der Gegner im finnischen Tampere Kanada.

01:23 Video Riesige Emotionen nach dem Lettland-Triumph Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Kanada – Finnland 4:1

Kanada hat gegen Finnland in Tampere erfolgreich Revanche für die letztjährige Finalniederlage genommen. Die «Ahornblätter» machten in einer ausgeglichenen Viertelfinal-Partie mehr aus ihren Möglichkeiten als der Titelverteidiger und kamen in jedem Drittel zu mindestens einem Treffer. Jack Quinn eröffnete das Skore in der 8. Minute. Die Finnen verpassten es in zwei Powerplays, sich ebenfalls auf die Anzeigetafel zu bringen. In der Folge zeigten sich die Kanadier disziplinierter und erhöhten durch Samuel Blais (31.) und Michael Carcone (43.). Servettes Teemu Hartikainen brachte bei 6 gegen 5 die Hoffnung 3 Minuten vor Schluss zwar noch einmal zurück, Tyler Toffoli machte mit dem Treffer ins leere Tor aber alles klar.

04:28 Video Zusammenfassung Kanada – Finnland Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 28 Sekunden.

USA – Tschechien 3:0

Die USA haben ihre makellose WM fortgesetzt. Im Viertelfinal in Tampere schlug der Gruppensieger der Gruppe A überforderte Tschechen verdient mit 3:0 und feierte damit den 8. Sieg im 8. WM-Spiel. 7 Siege gab es nach 60 Minuten, einzig im letzten Gruppenspiel gegen Schweden mussten die US-Amerikaner in die Verlängerung. Im Viertelfinal brachte die USA je ein Tor im 1. und im 2. Drittel auf die Siegesstrasse. In der 13. Minute hatte Matt Coronato sein Team mit einem abgelenkten Schuss in Führung gebracht, Nicklaus Perbix erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Für die Entscheidung war dann letztlich Cutter Gauthier rund 10 Minuten vor Spielende mit seinem 7. WM-Tor besorgt. Der Sieg für die US-Amerikaner war verdient, auch das Schussverhältnis mit 34:15 Schüssen für die USA sprach eine klare Sprache. Am Samstag wartet im Halbfinal Deutschland.

03:34 Video Zusammenfassung USA – Tschechien Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 34 Sekunden.