Die USA schlagen Tschechien im 1. Viertelfinal in Tampere souverän mit 3:0 und stehen im Halbfinal der Eishockey-WM.

Im Halbfinal treffen die USA auf Deutschland, das sich mit 3:1 gegen die Schweiz durchgesetzt hat.

In den weiteren Viertelfinals duellieren sich am Abend Kanada und Finnland sowie Schweden und Lettland um den Halbfinaleinzug.

USA – Tschechien 3:0

Die USA haben ihre makellose WM fortgesetzt. Im Viertelfinal in Tampere schlug der Gruppensieger der Gruppe A überforderte Tschechen verdient mit 3:0 und feierte damit den 8. Sieg im 8. WM-Spiel. 7 Siege gab es nach 60 Minuten, einzig im letzten Gruppenspiel gegen Schweden mussten die US-Amerikaner in die Verlängerung. Im Viertelfinal brachten die USA je ein Tor im 1. und im 2. Drittel auf die Siegesstrasse. In der 13. Minute hatte Matt Coronato sein Team mit einem abgelenkten Schuss in Führung gebracht, Nicklaus Perbix erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Für die Entscheidung war dann letztlich Cutter Gauthier rund 10 Minuten vor Spielende mit seinem 7. WM-Tor besorgt. Der Sieg für die US-Amerikaner war verdient, auch das Schussverhältnis mit 34:15 Schüssen für die USA sprach eine klare Sprache. Am Samstag wartet im Halbfinal Deutschland auf die USA.