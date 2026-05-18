Die beiden Auftaktsiege der Schweizer Nationalmannschaft zogen die Menschen vor die Bildschirme. Das Spiel der Schweiz gegen die USA vom 15. Mai sahen bis zu 595’000 Personen, die zweite Partie gegen Lettland einen Tag später verfolgten bis zu 468’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit der Partie USA-Schweiz wurde die Eishockey-Weltmeisterschaft am Freitag, 15. Mai 2026 in der Schweiz eröffnet. Das Auftaktspiel der Schweizer Nationalmannschaft bewegte das heimische Publikum und sorgte für grosses Interesse an der Liveübertragung auf SRF zwei: Bis zu 595’000 Personen sahen den Startsieg der Schweiz (Marktanteil: 57 Prozent). Die Partie erreichte auf den SRF-Onlineplattformen rund 195’000 Livestream-Starts.

Den Sieg der Schweizer Nati im zweiten Gruppenspiel gegen Lettland verfolgten bis zu 468’000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 41,1 Prozent. Der Livestream wurde rund 187’000-mal gestartet.

«Es freut mich, dass der Auftakt der Schweizer Nationalmannschaft bei unserem Publikum auf grosses Interesse gestossen ist», sagt Roland Mägerle, Leiter SRF Sport: «Auch in den kommenden Tagen berichten wir umfassend und auf allen Kanälen über die Heim-WM und die Schweizer Nati.»

Im dritten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Montag auf Deutschland. Das Spiel ist ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und im Livestream zu sehen.

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 15.05.2026-16.05.2026, Rt-T & MA-% (Sekunden-Spitzenwerte), All TV Platforms, Overnight

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 15.05.2026-16.05.2026, Media Views, Livestreams Eishockey WM 2026