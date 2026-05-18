Mit der Partie USA-Schweiz wurde die Eishockey-Weltmeisterschaft am Freitag, 15. Mai 2026 in der Schweiz eröffnet. Das Auftaktspiel der Schweizer Nationalmannschaft bewegte das heimische Publikum und sorgte für grosses Interesse an der Liveübertragung auf SRF zwei: Bis zu 595’000 Personen sahen den Startsieg der Schweiz (Marktanteil: 57 Prozent). Die Partie erreichte auf den SRF-Onlineplattformen rund 195’000 Livestream-Starts.
Den Sieg der Schweizer Nati im zweiten Gruppenspiel gegen Lettland verfolgten bis zu 468’000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 41,1 Prozent. Der Livestream wurde rund 187’000-mal gestartet.
«Es freut mich, dass der Auftakt der Schweizer Nationalmannschaft bei unserem Publikum auf grosses Interesse gestossen ist», sagt Roland Mägerle, Leiter SRF Sport: «Auch in den kommenden Tagen berichten wir umfassend und auf allen Kanälen über die Heim-WM und die Schweizer Nati.»
Im dritten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Montag auf Deutschland. Das Spiel ist ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und im Livestream zu sehen.
Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 15.05.2026-16.05.2026, Rt-T & MA-% (Sekunden-Spitzenwerte), All TV Platforms, Overnight
Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 15.05.2026-16.05.2026, Media Views, Livestreams Eishockey WM 2026