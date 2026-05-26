Legende: Lettische Jubeltraube Der Viertelfinal ist erreicht. Keystone / Claudio Thoma

Lettland (8:1 gegen Ungarn) hat sich an der Eishockey-WM in Zürich als drittes Team der Gruppe A für den Viertelfinal qualifiziert, Deutschland scheidet damit aus.

Norwegen schlägt Dänemark zum Abschluss der Gruppe B mit 4:3 n.V.

Die Schweiz spielt am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg.

Gruppe A

Ungarn – Lettland 1:8: Ein Unentschieden nach 60 Minuten hätte Lettland bereits für die Viertelfinalqualifikation gereicht. Doch der WM-Dritte von 2023 liess im Duell mit dem Aussenseiter Ungarn gar nicht erst Spannung aufkommen – allen vor allem die Schweizer Söldner der Balten. ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers traf zum 1:0 (10.), in der 19. Minute doppelte Kloten-Angreifer Deniss Smirnovs nach. Mit dem 4:0 durch Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds) ging ein weiteres Tor auf das Konto eines «Schweizer» Spielers. Alle drei erzielten ihre Tore in Überzahl. Nach dem Sieg der Letten ist auch klar, dass Deutschland den Viertelfinal verpasst.

Gruppe B

Norwegen – Dänemark 4:3 n.V.: Für Norwegen ging es zum Abschluss der Gruppenphase darum, den 2. Platz abzusichern. Bis zwei Sekunden vor der Sirene war der Favorit auf bestem Weg, dieses Ziel vorzeitig zu erreichen. Mit dem letzten Angriff gelang Dänemark jedoch noch der Ausgleich zum 3:3. Die Verlängerung war nicht von langer Dauer. Nach 13 Sekunden sicherte Michael Brandsegg-Nygard den Norwegern den Zusatzpunkt. Damit könnte Norwegen am Abend noch von Tschechien überholt werden.

Eishockey-WM 2026