Österreich feiert an der Eishockey-WM beim 3:1 gegen Lettland in Zürich im 3. Spiel den 3. Sieg. Ungarn fährt gegen Aufsteiger Grossbritannien die ersten Punkte ein.

Die Slowakei behält in einem engen Duell mit den Slowenen in Freiburg knapp die Oberhand. Aufsteiger Italien ist auch gegen Norwegen chancenlos.

Gruppe A

Lettland - Österreich 1:3: Nach drei Spielen steht Österreich an der WM in der Schweiz mit dem Punktemaximum da. Nach den Siegen gegen Grossbritannien und Ungarn entschied das Team von Trainer Roger Bader auch das Duell mit Lettland für sich. Die Letten hatten fast doppelt so viele Abschlüsse aufs gegnerische Tor zu verzeichnen und drückten in den Schlussminuten auf den Ausgleich. Atte Tolvanen liess sich aber kein zweites Mal bezwingen. Praktisch mit dem Ertönen der Schlusssirene traf ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer zum 3:1 ins leere Tor. Tolvanen hatte beim 1:1-Ausgleich der Letten durch Rudolf Balcers (41.), auch er steht bei den ZSC Lions unter Vertrag, nicht die beste Figur gemacht. Gleiches gilt für den lettischen Keeper Kristers Gudlevskis, der sich beim Führungstreffer der Österreicher (28.) zwischen den Schonern erwischen liess. Das 2:1 durch Benjamin Nissner (45.) fiel in Überzahl. Am Mittwoch treffen die noch ungeschlagenen Österreicher auf die Schweiz – das Spitzenspiel der Gruppe A.

Ungarn - Grossbritannien 5:0: Im Duell zweier bisher siegloser Teams sicherte sich Ungarn die ersten Punkte. Der Aufsteiger aus Grossbritannien lag nach dem Startdrittel 0:2 zurück, durfte zu Beginn des Mittelabschnitts dann aber erstmals im Powerplay ran. Statt den Anschlusstreffer zu erzielen, kassierten die Briten, die insgesamt mehr Abschlüsse zu verzeichnen hatten, jedoch einen Shorthander. Im Schlussdrittel erhöhten Istvan Terbocs und Krisztian Nagy für die Ungarn. Terbocs hatte zuvor das Tor in Unterzahl erzielt, Nagy hatte das Skore in der 3. Minute eröffnet.

Gruppe B

Slowenien – Slowakei 4:5 n.P.: Im Abendspiel in Freiburg kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten, Zusatzschlaufe inklusive. Die Slowaken sicherten sich den Sieg gegen aufsässige Slowenen erst im Penaltyschiessen. In der regulären Spielzeit hatten sie zwar stets vorlegen können, Slowenien liess sich aber nicht abschütteln und blieb auch dank zweier Powerplay-Treffern stets an den Slowaken dran. Rok Ticar erzwang mit seinem zweiten Treffer des Abends 31 Sekunden vor der Schlusssirene die 5-minütige Verlängerung. In dieser fielen keine Tore.

Italien – Norwegen 0:4: Aufsteiger Italien ist auch im dritten WM-Gruppenspiel chancenlos geblieben. Kloten-Goalie Davide Fadani musste im Spiel gegen Norwegen viermal hinter sich greifen, während seine Vorderleute wie schon bei der Auftaktniederlage gegen Kanada ohne eigenen Torerfolg blieben. Einzig gegen die Slowakei war den Italienern bisher ein Treffer gelungen.

Eishockey-WM in der Schweiz