Österreich feiert an der Eishockey-WM beim 3:1 gegen Lettland in Zürich im 3. Spiel den 3. Sieg.

Aufsteiger Italien isst in der Gruppe B weiter hartes Brot und unterliegt in Freiburg auch Norwegen.

Am Abend treffen in Zürich Ungarn und Grossbritannien aufeinander, in Freiburg kommt es zum Duell zwischen Slowenien und der Slowakei.

Gruppe A

Lettland - Österreich 1:3: Nach drei Spielen steht Österreich an der WM in der Schweiz mit dem Punktemaximum da. Nach den Siegen gegen Grossbritannien und Ungarn entschied das Team von Trainer Roger Bader auch das Duell mit Lettland für sich. Die Letten hatten fast doppelt so viele Abschlüsse aufs gegnerische Tor zu verzeichnen und drückten in den Schlussminuten auf den Ausgleich. Atte Tolvanen liess sich aber kein zweites Mal bezwingen. Praktisch mit dem Ertönen der Schlusssirene traf ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer zum 3:1 ins leere Tor. Tolvanen hatte beim 1:1-Ausgleich der Letten durch Rudolf Balcers (41.), auch er steht bei den ZSC Lions unter Vertrag, nicht die beste Figur gemacht. Gleiches gilt für den lettischen Keeper Kristers Gudlevskis, der sich beim Führungstreffer der Österreicher (28.) zwischen den Schonern erwischen liess. Das 2:1 durch Benjamin Nissner (45.) fiel in Überzahl. Am Mittwoch treffen die noch ungeschlagenen Österreicher auf die Schweiz – das Spitzenspiel der Gruppe A.

Gruppe B

Italien – Norwegen 0:4: Aufsteiger Italien ist auch im dritten WM-Gruppenspiel chancenlos geblieben. Kloten-Goalie Davide Fadani musste im Spiel gegen Norwegen viermal hinter sich greifen, während seine Vorderleute wie schon bei der Auftaktniederlage gegen Kanada ohne eigenen Torerfolg blieben. Einzig gegen die Slowakei war den Italienern bisher ein Treffer gelungen.

Eishockey-WM in der Schweiz