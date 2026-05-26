Schweden schlägt die Slowakei an der Eishockey-WM in der Gruppe B im letzten Spiel 4:2 und steht im Viertelfinal. Dort wartet als Gegner die Schweiz oder Finnland.

Auch die USA sichern sich mit einem Sieg über Österreich bei letzter Gelegenheit das Viertelfinal-Ticket.

Die Schweiz spielt am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg.

Gruppe B

Schweden – Slowakei 4:2: Schweden hat sich in Freiburg bei letzter Gelegenheit doch noch für den Viertelfinal qualifiziert. «Tre Kronor» benötigte im letzten Spiel gegen die Slowakei einen Sieg nach 60 Minuten. Und die Schweden lieferten. Die Slowakei war zwar besser in die Partie gestartet und in der 5. Minute verdient in Führung gegangen. Die Schweden konnten aber noch im Startdrittel ausgleichen und ging kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts erstmals in Führung. Diese sollten sie bis zum Schluss nicht mehr herschenken. Nach Ivar Stenbergs Tor zum 3:1 (31.) konnte Marek Hrivik (37.) zwar noch einmal verkürzen. Zum Ausgleich reichte es den Slowaken aber nicht mehr. Im Gegenteil: Oliver Ekman-Larsson machte mit einem Empty-Netter den Sack zu.

Norwegen – Dänemark 4:3 n.V.: Für Norwegen ging es zum Abschluss der Gruppenphase darum, den 2. Platz abzusichern. Bis zwei Sekunden vor der Sirene war der Favorit auf bestem Weg, dieses Ziel vorzeitig zu erreichen. Mit dem letzten Angriff gelang Dänemark jedoch noch der Ausgleich zum 3:3. Die Verlängerung war nicht von langer Dauer. Nach 13 Sekunden sicherte Michael Brandsegg-Nygard den Norwegern den Zusatzpunkt. Damit könnte Norwegen am Abend noch von Tschechien überholt werden.

Gruppe A

USA – Österreich 4:1: Der Titelverteidiger hatte vor dem finalen Duell mit Österreich das Messer am Hals. Ein Sieg musste her, sonst hätten die USA die K.o.-Phase verpasst. Dazu kam es aber nicht: Die US-Amerikaner waren Österreich von Beginn an überlegen und führten nach 7 Minuten schon mit 2:0. Nach 40 Minuten stand es bereits 4:1, die USA hatten zu diesem Zeitpunkt mehr als doppelt so viele Torschüsse als Österreich. Den Vorsprung brachten Matthew Tkachuk und Co. im Schlussdrittel souverän über die Zeit. Das Team von Roger Bader musste seinen Viertelfinal-Traum derweil begraben.

Ungarn – Lettland 1:8: Ein Unentschieden nach 60 Minuten hätte Lettland bereits für die Viertelfinalqualifikation gereicht. Doch der WM-Dritte von 2023 liess im Duell mit dem Aussenseiter Ungarn gar nicht erst Spannung aufkommen – allen vor allem die Schweizer Söldner der Balten. ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers traf zum 1:0 (10.), in der 19. Minute doppelte Kloten-Angreifer Deniss Smirnovs nach. Mit dem 4:0 durch Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds) ging ein weiteres Tor auf das Konto eines «Schweizer» Spielers. Alle drei erzielten ihre Tore in Überzahl. Nach dem Sieg der Letten ist auch klar, dass Deutschland den Viertelfinal verpasst.

Eishockey-WM 2026