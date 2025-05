Finnland schlägt Slowenien an der Eishockey-WM in der Gruppe A locker mit 9:1.

Die Partie zwischen Kanada und Österreich gibt es um 20:20 Uhr live auf SRF zwei.

Die Schweiz lässt Deutschland im Nachbarduell keine Chance und siegt mit 5:1.

Gruppe A

Finnland – Slowenien 9:1: Nach der knappen Niederlage gegen Schweden hat Finnland eindrücklich zurück auf die Siegerstrasse gefunden. ZSC-Stürmer Mikko Lehtonen (3./8.) und der künftige Genfer Angreifer Vili Saarijärvi (12.) sorgten gegen Aufsteiger Slowenien schon früh für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer des Aussenseiters regte Finnland im 2. Drittel erst recht zum Toreschiessen an. Vier Treffer später, darunter ein Hattrick von Eeli Tolvanen, stand es in der 2. Pause bereits 7:1. Tolvanen hatte noch nicht genug und traf in der 53. Minute zum 9:1-Endstand. Höher hat ein Team an dieser WM noch nicht gewonnen.

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark