Legende: Sorgt mit einem Doppelpack für die Wende Nathan MacKinnon (l.). Keystone/Anders Wiklund

Kanada holt an der Eishockey-WM gegen Österreich nach 0:1-Rückstand einen 5:1-Sieg.

Finnland schlägt Slowenien locker mit 9:1.

In der Schweizer Gruppe B kommt Tschechien gegen Ungarn zu einem ungefährdeten 6:1-Sieg.

Die Schweiz lässt Deutschland im Nachbarduell keine Chance und siegt mit 5:1.

Gruppe A

Kanada – Österreich 5:1: Die ersten 3 Partien an dieser WM hatten die Kanadier allesamt mit 4 Toren Differenz und mehr für sich entschieden. Nach mühevollem Start gelang dies den «Ahornblättern» auch im 4. Ernstkampf gegen Österreich. ZSC-Stürmer Vinzenz Roher brachte das Team vom Schweizer Trainer Roger Bader in der 12. Minute in Front. Kanada drehte das 0:1 dank eines Doppelpacks Nathan MacKinnon in ein 2:1 – und zog mit 3 Toren im Schlussdrittel noch auf 5:1 davon. Angesichts des klaren Schussverhältnisses von 52:16 geht der Sieg für die Kanadier auch in dieser Höhe in Ordnung.

Finnland – Slowenien 9:1: Nach der knappen Niederlage gegen Schweden hat Finnland eindrücklich zurück auf die Siegerstrasse gefunden. ZSC-Stürmer Mikko Lehtonen (3./8.) und der künftige Genfer Angreifer Vili Saarijärvi (12.) sorgten gegen Aufsteiger Slowenien schon früh für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer des Aussenseiters regte Finnland im 2. Drittel erst recht zum Toreschiessen an. Vier Treffer später, darunter ein Hattrick von Eeli Tolvanen, stand es in der 2. Pause bereits 7:1. Tolvanen hatte noch nicht genug und traf in der 53. Minute zum 9:1-Endstand. Höher hat ein Team an dieser WM noch nicht gewonnen.

Gruppe B

Tschechien – Ungarn 6:1: In der Gruppe B hat Tschechien die Schweiz wieder vom 1. Tabellenrang verdrängt. Gegen den Aufsteiger Ungarn gab sich der amtierende Weltmeister keine Blösse und feierte nach dem 7:2 gegen Dänemark den nächsten deutlichen Sieg. NHL-Star David Pastrnak avancierte mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner für die Tschechen. Den einzigen Treffer für die chancenlosen Ungarn markierte Andras Mihalik in der 36. Minute.

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark