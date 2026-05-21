Kanada setzt sich an der Eishockey-WM in Freiburg gegen Norwegen mit Mühe 6:5 nach Verlängerung durch.

In der Schweizer Gruppe A behält Finnland in Zürich gegen Lettland seine weisse Weste.

Gruppe B

Kanada - Norwegen 6:5 n.V.: Kanada hat für den vierten Sieg im vierten WM-Spiel hart schuften müssen. Die Nordamerikaner trafen in Freiburg mit Norwegen auf einen widerstandsfähigen Gegner. Nach 29 Sekunden in der Verlängerung erlöste Mark Scheifele die «Ahornblätter» mit seinem dritten Treffer des Tages. Erstmals in Führung gegangen war Kanada zum 4:3 durch Dylan Cozens zu Beginn des dritten Drittels. Norwegen steckte aber nicht auf und schaffte dank Christian Kaasastul und Jungtalent Tinus Koblar noch einmal die Wende. Ryan O'Reilly rettete Kanada 99 Sekunden vor dem Ende in die Overtime.

Gruppe A

Lettland - Finnland 1:7: In der Schweizer Gruppe deutet weiterhin alles darauf hin, dass es am nächsten Dienstag zu einem Finalspiel zwischen der Nati und Finnland um Platz 1 nach der Vorrunde kommen wird. Die Finnen zeigten sich in ihrer vierten Partie gegen Lettland in bester Torlaune und stehen noch immer ohne Punktverlust da. Dabei war der Start so gar nicht nach ihrem Gusto verlaufen: ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers hatte die Letten nach nur 10 Sekunden mit seinem fünften Turniertor in Führung geschossen. Danach übernahm der Favorit in Zürich das Zepter. Bereits zur ersten Pause lag Finnland mit 4:1 vorentscheidend vorn. Sieben unterschiedliche Torschützen sorgten für den Kantersieg.

Eishockey-WM: Resultate