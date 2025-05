Legende: Brachten das Heimpublikum zum Jubeln Die siegreichen Dänen. IMAGO / justpictures.ch

Gastgeber Dänemark gewinnt in der Gruppe B gegen Ungarn nach 0:2-Rückstand noch mit 8:2.

Österreich bekundet mit Frankreich keine Probleme und entscheidet die Partie schon im 1. Drittel.

Die Schweiz trifft am Abend auf Norwegen und könnte den Viertelfinal-Einzug klarmachen.

Gruppe B

Dänemark - Ungarn 8:2: Gastgeber Dänemark hat in Herning seinen zweiten Sieg an diesem Turnier gefeiert. Dafür mussten die Dänen gegen überraschende Ungarn aber zuerst unten durch. Nach 7 Minuten lagen die Aussenseiter mit 2:0 in Führung. Dann wurde der Goalie gewechselt und Dänemark drehte auf. Nach 2 Dritteln führte es mit 4:2, zum Schluss hiess es sogar 8:2. Mikkel Aagaard brillierte mit einem Hattrick, auch Markus Lauridsen traf doppelt. Die Heimfans hatten also einige Male Grund zum Jubeln, nach dem Erfolg gegen Kasachstan ist es bereits der zweite Sieg in Folge.

Gruppe A

Frankreich - Österreich 2:5: Ein optimaler Start hat Österreich in der Gruppe A gegen Frankreich drei Punkte beschert. Das Team des Schweizer Trainers Roger Bader legte stark los und führte bereits nach 39 Sekunden dank einem Treffer von Marco Kasper. ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer und Ramon Schnetzer doppelten nach und erhöhten das Skore auf 3:0 nach 16 Minuten. Dabei blieb es lange, 10 Minuten vor Schluss scheiterte Rohrer mit einem Penalty. Kurz danach verkürzte Jordann Perret noch für die Franzosen. Auch auf Kaspers zweiten Treffer ins leere Tor reagierten die Franzosen im Powerplay noch einmal, zu einer wirklichen Aufholjagd kam es aber nicht. Österreich traf noch einmal ins leere Tor.

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark