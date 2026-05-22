Deutschland holt in der Schweizer Gruppe A in Zürich gegen Ungarn (6:2) den ersten Sieg an dieser WM.

In der Gruppe B bezwingt Kanada Slowenien in Freiburg ohne zu brillieren 3:1 und festigt die Tabellenführung.

Gruppe A

Deutschland - Ungarn 6:2: Das vielgescholtene deutsche Team hat seine Viertelfinal-Chancen mit dem Sieg über Ungarn gewahrt. Die Equipe von Trainer Harold Kreis trat in Zürich von Beginn an konzentriert auf und liess den Aussenseiter nicht ins Spiel kommen. Mit einem Doppelschlag von Lukas Reichel und Samuel Dove-McFalls innert 39 Sekunden stellten die Deutschen kurz vor Ende des Mitteldrittels vorentscheidend auf 4:0. Als Matchwinner tat sich aber Leon Gawanke hervor, der im Schlussabschnitt mit zwei Treffern seinen Hattrick perfekt machte. Die Deutschen beendeten eine Serie von 8 sieglosen WM-Partien. Am Samstag kommt es zum kapitalen Duell mit Österreich.

Gruppe B

Kanada - Slowenien 3:1: Nachdem die Kanadier am Donnerstag gegen Norwegen überraschend einen Punkt abgegeben hatten, blieben sie in Freiburg gegen Slowenien unangetastet. Dank Toren von Denton Mateychuk, Dylan Cozens und Emmitt Finnie kamen die «Ahornblätter» zum 5. Sieg im 5. Spiel. Die Viertelfinalqualifikation ist zwar rechnerisch noch nicht fix, dürfte aber nur noch Formsache sein. 65 Sekunden vor dem Ende vermasselte Rozle Bohinc Goalie Jet Greaves den Shutout. Slowenien bleibt auf 3 Punkten sitzen.

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