Legende: Erlauben sich weiter keinen Ausrutscher Die Finnen. imago images/Beautiful Sports International

Finnland behält in der Schweizer Gruppe A in Zürich seine weisse Weste. Deutschland gewinnt in Zürich gegen Ungarn (6:2) erstmals an dieser WM.

In der Gruppe B feiern Schweden und Kanada in Freiburg glanzlose Siege.

Gruppe A

Finnland – Grossbritannien 4:0: Vor der Partie war Finnland von allen an der WM teilnehmenden Teams dasjenige mit der besten Schusseffizienz gewesen (16 Prozent). Gegen den krassen Aussenseiter Grossbritannien gingen die Nordeuropäer mit ihren Chancen teilweise fahrlässig um. 47 Schüsse mündeten in «nur» vier Toren. Am lockeren Sieg änderte das freilich nichts, weil die Briten vor dem Tor von Joonas Korpisalo keine Gefahr heraufbeschwören konnten.

Verteidiger Ville Heinola, bei den Winnipeg Jets Teamkollege von Nino Niederreiter, eröffnete das Skore bereits nach 58 Sekunden und doppelte zu Spielmitte nach. ZSC-Stürmer Mikko Lehtonen besorgte kurz darauf das 3:0. Finnland schliesst mit 15 Punkten aus 5 Spielen wieder zur Schweiz auf, hat aber das leicht schlechtere Torverhältnis (24:5 vs. 26:5).

Deutschland - Ungarn 6:2: Das vielgescholtene deutsche Team hat seine Viertelfinal-Chancen mit dem Sieg über Ungarn gewahrt. Die Equipe von Trainer Harold Kreis trat in Zürich von Beginn an konzentriert auf und liess den Aussenseiter nicht ins Spiel kommen. Mit einem Doppelschlag von Lukas Reichel und Samuel Dove-McFalls innert 39 Sekunden stellten die Deutschen kurz vor Ende des Mitteldrittels vorentscheidend auf 4:0. Als Matchwinner tat sich aber Leon Gawanke hervor, der im Schlussabschnitt mit zwei Treffern seinen Hattrick perfekt machte. Die Deutschen beendeten eine Serie von 8 sieglosen WM-Partien. Am Samstag kommt es zum kapitalen Duell mit Österreich.

Gruppe B

Schweden – Italien 3:0: Die Schweden haben von den Norwegern zumindest bis Samstag Platz 4 in der Gruppe zurückerobert. Nach dem 6:0 zuletzt gegen Slowenien waren auch die Italiener chancenlos. «Tre Kronor» blieben spielerisch allerdings einiges schuldig. Für die Musik sorgte Ivar Stenberg, der sich als Doppeltorschütze auszeichnen konnte. Der 18-jährige Frölunda-Stürmer gilt als aussichtsreicher Kandidat auf den Nummer-1-Draft in der NHL. Für Italien folgen im Abstiegskampf nun die entscheidenden Spiele gegen das ebenfalls noch punktlose Dänemark (Sonntag) und Slowenien (Montag).

Kanada – Slowenien 3:1: Nachdem die Kanadier am Donnerstag gegen Norwegen überraschend einen Punkt abgegeben hatten, blieben sie in Freiburg gegen Slowenien unangetastet. Dank Toren von Denton Mateychuk, Dylan Cozens und Emmitt Finnie kamen die «Ahornblätter» zum 5. Sieg im 5. Spiel. Die Viertelfinalqualifikation ist zwar rechnerisch noch nicht fix, dürfte aber nur noch Formsache sein. 65 Sekunden vor dem Ende vermasselte Rozle Bohinc Goalie Jet Greaves den Shutout. Slowenien bleibt auf 3 Punkten sitzen.

Eishockey-WM: Resultate