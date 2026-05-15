Kanada schlägt Schweden zum Auftakt der Eishockey-WM in Freiburg 5:3.

In Zürich wird Finnland seiner Favoritenrolle gegen Deutschland gerecht.

Am Abend lanciert die Schweiz das Heimturnier gegen die USA.

Gruppe B

Kanada – Schweden 5:3: Die Hockeyparty in Freiburg hat nach der Meisterschaft mit Gottérons Premierentitel ihre nahtlose Fortsetzung gefunden. Kanada und Schweden eröffneten die WM mit einem spektakulären Duell zweier Mitfavoriten, in welchem die «Ahornblätter» das bessere Ende für sich behielten. Connor Brown (44.) und Dylan Cozens (53.) sorgten beim 5:3 nach wildem Hin und Her für die Differenz. Insgesamt führte Kanada die etwas feinere Klinge, wurde immer wieder mit schönen Kombinationen gefährlich. Die Mission 29. WM-Titel ist für den Rekordweltmeister aufgegleist.

John Tavares hatte die Kanadier schon nach 2 Minuten in Führung gebracht. Er ging auf der linken Seite vergessen und netzte zum 1:0 ein. Ryan O'Reilly doppelte nach einem Abpraller noch vor der ersten Sirene nach (17.). Im Mitteldrittel übernahm Schweden das Spieldiktat. Folgerichtig gelang dank Jacob Larsson (29.) und Lucas Raymond in Überzahl (32.) der Ausgleich. Auch auf Dylan Holloways 3:2 (35.) hatte «Tre Kronor» umgehend eine Antwort parat. Mattias Ekholm traf eine Minute später brachial via Innenpfosten zum neuerlichen Ausgleich.

Gruppe A

Finnland - Deutschland 3:1: Finnland hat in Zürich die WM nach Wunsch lanciert. Gegen Deutschland setzte sich «Suomi» trotz vieler Undiszipliniertheiten, die in fünf kleinen Strafen mündeten, letztlich souverän durch. Anton Lundell nutzte die erste finnische Überzahl zur Führung (9.). Servette-Stürmer Jesse Puljujärvi doppelte – im zweiten Powerplay Finnlands – nach (44.). Stefan Loibl (49.) konnte zwar verkürzen, doch Aatu Raty (56.) machte letztlich den Deckel drauf.

Eishockey-WM in der Schweiz