Eishockey-WM am Montag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Österreich schlägt in der Gruppe A die Slowakei mit 3:2 im Penaltyschiessen und holt sich damit die ersten Punkte an dieser WM.

Matchwinner ist Peter Schneider, der das erste Tor schiesst sowie den entscheidenden Penalty versenkt.

In der Gruppe B feiert die Nati gegen die USA einen wichtigen und hochverdienten 3:0-Erfolg.

Gruppe A

Österreich – Slowakei 3:2 n.P.: Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat Österreich die ersten Punkte an dieser WM einfahren können. Das Team des Schweizer Trainers Roger Bader setzte sich gegen die Slowakei, die zuletzt Slowenien 3:1 in die Knie zwang, mit 3:2 im Penaltyschiessen durch. Den entscheidenden Versuch versenkte Peter Schneider und sicherte Österreich damit den Zusatzpunkt. Der 34-Jährige hatte im Startdrittel bereits für die Führung gesorgt (8.), Marco Kasper erhöhte vier Minuten später. Samuel Honzek zeichnete im Mitteldrittel für das Anschlusstor verantwortlich (27.), ehe Matus Sukel in der 51. Minute zum Ausgleich traf und damit die Verlängerung erzwang.

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark