Schweden bleibt an dieser WM weiterhin makellos, muss am Ende aber um den 2:1-Sieg gegen Finnland zittern.

Im anderen Spiel der Gruppe A holt Österreich dank dem 3:2 nach Penaltyschiessen gegen die Slowakei die ersten Punkte.

In der Gruppe B fegt Tschechien Gastgeber Dänemark im Duell der bisherigen Schweizer Gegner mit 7:2 vom Eis.

Die Nati feiert gegen die USA einen wichtigen und hochverdienten 3:0-Erfolg.

Gruppe A

Finnland – Schweden 1:2: Das skandinavische Duell zwischen Finnland und Schweden war eine klare Angelegenheit. Die Schweden dominierten das Spiel in Stockholm nach Belieben, siegten am Ende dennoch nur knapp mit 2:1. Für das Team von Coach Sam Hallam war dies der 3. Sieg im 3. Spiel. Leo Carlsson hatte das Skore in der 5. Minute im Powerplay eröffnet, Verteidiger Jonas Brodin stellte in der 28. Minute mit seinem bereits dritten WM-Tor sehenswert auf 2:0.

Im Schlussdrittel konnte Finnland besser mithalten und kam sechs Minuten vor Schluss durch Tigers-Stürmer Harri Pesonen zum Anschlusstreffer. Kurz bevor die Scheibe im Tor lag, war kurioserweise ein Pfiff eines Schiedsrichters zu hören. Die Aktion wurde im Anschluss minutenlang überprüft, schliesslich gaben die Unparteiischen den Treffer. Danach drückten die Finnen noch auf den Ausgleich, Pesonen scheiterte aber wenige Sekunden vor Schluss mit seinem Abschluss an Schweden-Goalie Jacob Markström.

Österreich – Slowakei 3:2 n.P.: Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat Österreich die ersten Punkte an dieser WM einfahren können. Das Team des Schweizer Trainers Roger Bader setzte sich gegen die Slowakei, die zuletzt Slowenien 3:1 in die Knie zwang, mit 3:2 im Penaltyschiessen durch. Den entscheidenden Versuch versenkte Peter Schneider und sicherte Österreich damit den Zusatzpunkt. Der 34-Jährige hatte im Startdrittel bereits für die Führung gesorgt (8.), Marco Kasper erhöhte vier Minuten später. Samuel Honzek zeichnete im Mitteldrittel für das Anschlusstor verantwortlich (27.), ehe Matus Sukel in der 51. Minute zum Ausgleich traf und damit die Verlängerung erzwang.

Gruppe B

Tschechien – Dänemark 7:2: Für Co-Gastgeber Dänemark gibt’s an der Heim-WM weiterhin wenig zu lachen. Nach den Niederlagen gegen die USA und die Schweiz ging auch das dritte Gruppenspiel gegen Tschechien klar verloren. Der Titelverteidiger benötigte in Herning etwas Anlaufzeit, stempelte dann aber gleich doppelt ein. Martin Necas (24.) und Daniel Gazda (25.) stellten innert 48 Sekunden auf 2:0. Nach zwei weiteren Treffern durch David Pastrnak (34.) und Lukas Sedlak (37.) im Mitteldrittel war die Messe bereits gelesen. Die Dänen schafften in der Folge zwar ebenfalls noch den Sprung auf die Anzeigetafel, kassierten aber auch weitere drei Gegentore.

USA – Schweiz 0:3: Zum Matchartikel:

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark