Kanada schlägt Finnland 5:3 und schliesst in der Gruppe A zur Schweiz auf.

Schweden löst dank einem 7:2-Sieg über Lettland wie die Schweiz vorzeitig das Viertelfinal-Ticket

Deutschland fährt gegen Polen einen Pflichtsieg ein und kann weiter mit der K.o.-Phase planen.

Gruppe A

Kanada – Finnland 5:3: Die beiden Top-Nationen lieferten sich in Prag ein Duell auf höchster Stufe – mit besserem Ausgang für Kanada. Die «Ahornblätter» gingen in der 52. Minute durch Brandon Hagel erstmals in Führung. In der Schlussminute machte Dawson Mercer per Empty-Netter alles klar. Finnland wird sich ob der Niederlage ärgern, waren die Nordländer durch Jesse Puljujärvi (2.) und Valtteri Puustinen (4.) mit 2:0 in Führung gegangen. Kanada kam dank Treffern von Dylan Cozens (15.) und Brandon Tanev (17.) zum Ausgleich. Auch auf den neuerlichen Führungstreffer Finnlands durch Puljujärvi in der 37. Minute fanden die Nordamerikaner eine schnelle Antwort. Owen Power erzielte das 3:3 nur 65 Sekunden später. Kanada ist nun punktgleich mit der Schweiz an der Spitze der Gruppe A. Finnland hat die Viertelfinal-Qualifikation derweil noch nicht sicher.

Legende: Jubeln über das zwischenzeitliche 2:2 Owen Power (l.) und Dylan Cozens. Keystone/Petr David Josek

Gruppe B

Lettland – Schweden 2:7: Die Entscheidung gegen Lettland führten die Schweden in der zweiten Hälfte des Mitteldrittels herbei, als sie innerhalb von 26 Sekunden drei Tore erzielten und aus einem 2:2 ein 5:2 machten. Zuvor hatten sie gegen den WM-Dritten des vergangenen Jahres einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben. Lettland muss nach der zweiten Niederlage in Folge um die Qualifikation für den Viertelfinal bangen. «Tre Kronor» steht hingegen sicher in der Runde der letzten Acht.

Deutschland – Polen 4:2: Die Deutschen fuhren in Ostrava den 3. Pflichtsieg in Serie ein und bleiben auf Viertelfinal-Kurs. Gegen Aussenseiter Polen musste die Mannschaft von Harold Kreis aber zittern. Bis zur Mitte des Schlussdrittels hatte Deutschland alles unter Kontrolle und führte dank Toren Alexander Ehls (26.), JJ Peterkas (36.) und Yasin Ehliz (45.) 3:0. Doch dann kam Polen durch Patryk Wajda in der 54. Minute plötzlich zum Anschlusstor. 2 Minuten später brachte Filip Komorski mit dem 2:3 die Spannung zurück ins Spiel. Diese währte aber nur kurz: In der 57. Minute sorgte Peterka mit dem 4:2 für die Entscheidung.