Kanada gewinnt an der Eishockey-WM in Freiburg auch das 2. Spiel in der Gruppe B.

Österreich feiert in Zürich einen gelungenen WM-Auftakt in der Gruppe A.

Finnland fährt in der «Schweizer Gruppe» Sieg Nr. 2 ein.

Gruppe B

Italien – Kanada 0:6: Die Kanadier haben nach dem überzeugenden Start gegen Schweden (5:3) gegen Italien einen Pflichtsieg nachgelegt. Beim deutlichen 6:0 markierte auch Captain und Superstar Macklin Celebrini mit den Toren zum 3:0 und 4:0 sowie einem Assist beim 5:0 seine ersten WM-Skorerpunkte. Italien wurde ein vermeintliches Ehrentor zum 1:4 wegen einer hart gepfiffenen Torhüterbehinderung aberkannt.

Slowakei – Norwegen 2:1: Ebenfalls zu einem Pflichterfolg kämpfte sich die Slowakei gegen Norwegen. Nach dem 1:0 durch Ex-Davos-Stürmer Kristian Pospisil (9.) hatte das 18-jährige Stürmertalent Tinus Luc Koblar in der Freiburger BCF-Arena zum 1:1 ausgeglichen – 13 Sekunden vor der 2. Drittelspause. Im 3. Abschnitt gelang dem 34-jährigen Marek Hrivik das Game-Winning-Goal (49.).

Gruppe A

Grossbritannien – Österreich 2:5: Die vom Zürcher Roger Bader trainierten Österreicher haben gegen Aufsteiger Grossbritannien in Zürich vor rund 8000 Fans die Pflicht erfüllt. Nach nicht mal 10 Minuten führte Österreich mit 3:0. Aus dem Nichts kamen die Briten innert 37 Sekunden aber wieder auf 2:3 heran (16./17.). Im 2. Drittel sorgte Ex-Biel-Stürmer Peter Schneider mit seinem 2. Treffer zum 4:2 für Beruhigung (27.), später fiel noch das 5:2 (34.). Österreich ist am Mittwoch der 4. Gegner der Schweizer Nati.

Ungarn – Finnland 1:4: Die Finnen stehen in der «Schweizer Gruppe» nach 2 Spielen bei 6 Punkten. Gegen Aussenseiter Ungarn bekundeten die Skandinavier aber Startschwierigkeiten. Erst kurz nach Beginn des 2. Drittels bog Finnland mit einem Doppelpack auf die Siegerstrasse ein. Balazs Sebok konnte zwar noch verkürzen, zu mehr reichte es den Ungarn aber nicht. Auf Seiten der Finnen traf Genfs Jesse Puljujärvi doppelt.

Eishockey-WM in der Schweiz