Lettland siegt an der Eishockey-WM in der Schweiz gegen die USA und sorgt für Hochspannung im Kampf um die Viertelfinal-Plätze.

In der Gruppe B schlägt Dänemark im Kellerduell Slowenien klar mit 4:0.

Gruppe A

USA – Lettland 2:4: Dank ihrer Paradeformation um Rudolfs Balcers, Sandis Vilmanis und Deniss Smirnovs, die für 3 der 4 Treffer gegen die USA verantwortlich war, ist in der Gruppe A im Rennen um die Viertelfinal-Qualifikation alles offen. Die Letten stellten die USA in Zürich von Beginn an auf die Probe und gingen nach 9 Minuten in Front. Im Mitteldrittel glich Matthew Tkachuk im Powerplay zwar wieder aus. Doch im Schlussabschnitt waren es die Letten, die mit 3 Treffern (2 davon von Vilmanis ins leere Tor) für die Entscheidung sorgten – obwohl die USA mehr als doppelt so viele Abschlüsse verzeichneten. Die Balten überholten die USA dank dem kapitalen Sieg und besitzen nun die besten Karten im Kampf um die K.o.-Phase.

Gruppe B

Dänemark – Slowenien 4:0: Dänemark hat auf souveräne Art und Weise die ersten WM-Punkte in diesem Jahr eingefahren. Nach 4 Niederlagen in Serie sorgten Joachim Blichfeld, Patrick Russell (2) und Mikkel Aagaard (ins leere Tor) gegen Slowenien für das klare Schlussresultat. Die letzten beiden Treffer in Freiburg fielen indes erst in den letzten 2 Spielminuten. Die Dänen setzten sich damit von Aufsteiger Italien ab, das als einziges Team der Gruppe B mit 0 Punkten am Tabellenende liegt.

Eishockey-WM: Resultate