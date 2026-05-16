Legende: Gelungener WM-Auftakt in Zürich Für die Österreicher. Freshfocus/Nico Ilic

Österreich feiert gegen Grossbritannien in Zürich einen gelungenen WM-Auftakt in der Schweizer Gruppe A.

In der Gruppe B fährt die Slowakei in Freiburg gegen Norwegen einen Minisieg ein.

Gruppe A

Grossbritannien – Österreich 2:5: Die vom Zürcher Roger Bader trainierten Österreicher haben gegen Aufsteiger Grossbritannien in Zürich vor rund 8000 Fans die Pflicht erfüllt und zum 1. Mal seit 11 Jahren einen Sieg zum WM-Start gefeiert. Dieser hatte sich schon früh abgezeichnet. Nach nicht mal 10 Minuten führten unsere östlichen Nachbarn mit 3:0. Aus dem Nichts kamen die Briten innert 37 Sekunden aber wieder auf 2:3 heran (16./17.). Im 2. Drittel sorgte Ex-Biel-Stürmer Peter Schneider mit seinem 2. Treffer zum 4:2 für Beruhigung (27.), später fiel noch das 5:2 (34.). Der 35-jährige Captain Schneider wurde nach Spielschluss zum besten Spieler seines Teams gewählt. Österreich ist am Mittwoch der 4. Gegner der Schweizer Nati.

Gruppe B

Slowakei – Norwegen 2:1: Zu einem Pflichterfolg kämpfte sich die Slowakei gegen Norwegen. Nach dem 1:0 durch Ex-Davos-Stürmer Kristian Pospisil (9.) hatte das 18-jährige Stürmertalent Tinus Luc Koblar in der Freiburger BCF-Arena zum 1:1 ausgeglichen – 13 Sekunden vor der 2. Drittelspause. Im 3. Abschnitt gelang dem 34-jährigen Marek Hrivik in der 49. Minute das Game-Winning-Goal.

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