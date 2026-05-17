In der Gruppe A gelingt den USA eine Reaktion auf die 1:3-Niederlage gegen die Schweiz am Freitag.

In der Gruppe B landet die Slowakei nach dem Auftaktsieg den nächsten Vollerfolg.

Gruppe A

Grossbritannien – USA 1:5: Der Titelverteidiger aus den USA hat im 2. WM-Spiel den 1. Sieg eingefahren. In der Swiss Life Arena in Zürich gewannen die Amerikaner gegen Grossbritannien standesgemäss mit 5:1. In den ersten zwei Dritteln hatte der haushohe Favorit mit dem Aufsteiger allerdings mehr Mühe als gedacht. Die Briten kamen bei Spielhälfte in Überzahl plötzlich zum 1:1-Ausgleich – Nathanael Halbert traf herrlich in den Winkel (29.). 3 Minuten vor der 2. Pause gingen die USA durch Isaac Howard, der zum besten US-Spieler gewählt wurde, aber wieder in Front. Im 3. Abschnitt sollten dann noch 3 weitere Treffer folgen.

Gruppe B

Italien – Slowakei 1:4: 2 Spiele, 2 Siege. Genau so hatte sich die Slowakei den Start in die WM wohl vorgestellt. Auf das 2:1 gegen Norwegen liessen die Slowaken in Freiburg einen 4:1-Triumph über Aufsteiger Italien folgen. Wie schon gegen Norwegen trafen erneut Marek Hrivik (1:0, 14.) und der Ex-Davoser Kristian Pospisil (3:0, 41.). Gabriel Nitz sorgte in der 46. Minute für den Ehrentreffer Italiens und damit für das 1. italienische Tor an dieser WM – der 19-jährige Verteidiger wurde nach Spielschluss zu Italiens «Best Player» gewählt.

Eishockey-WM in der Schweiz