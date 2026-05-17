In der Gruppe A gelingt den USA eine Reaktion auf die 1:3-Niederlage gegen die Schweiz am Freitag.

In der Gruppe B landet die Slowakei nach dem Auftaktsieg den nächsten Vollerfolg.

Gruppe A

Grossbritannien – USA 1:5: Der Titelverteidiger aus den USA hat im 2. WM-Spiel den 1. Sieg eingefahren. In der Swiss Life Arena in Zürich gewannen die Amerikaner gegen Grossbritannien standesgemäss mit 5:1. In den ersten zwei Dritteln hatte der haushohe Favorit mit dem Aufsteiger allerdings mehr Mühe als gedacht. Die Briten kamen bei Spielhälfte in Überzahl plötzlich zum 1:1-Ausgleich – Nathanael Halbert traf herrlich in den Winkel (29.). 3 Minuten vor der 2. Pause gingen die USA durch Isaac Howard, der zum besten US-Spieler gewählt wurde, aber wieder in Front. Im 3. Abschnitt sollten dann noch 3 weitere Treffer folgen.

Österreich – Ungarn 4:2: Die österreichische Equipe hat im Kampf um den Klassenerhalt die nächsten «Big Points» geholt. Dem Team von Roger Bader wurde es dabei nicht leicht gemacht. Erst nach 46 Minuten traf Biel-Legionär Dominic Zwerger zum 2:1, Thimo Nickl sorgte nur 44 Sekunden später für die Vorentscheidung.

Gruppe B

Dänemark – Schweden 2:6: Schweden hat eine passende Antwort auf die Startniederlage gegen Kanada gefunden. Der in diesem Duell haushohe Favorit schlug ein erstes Mal nach 9 Minuten durch Mattias Ekholm zu. Nach zwei Dritteln hiess es 5:1, anschliessend schaltete «Tre Kronor» einen Ganz zurück.

Italien – Slowakei 1:4: 2 Spiele, 2 Siege. Genau so hatte sich die Slowakei den Start in die WM wohl vorgestellt. Auf das 2:1 gegen Norwegen liessen die Slowaken in Freiburg einen 4:1-Triumph über Aufsteiger Italien folgen. Wie schon gegen Norwegen trafen erneut Marek Hrivik (1:0, 14.) und der Ex-Davoser Kristian Pospisil (3:0, 41.). Gabriel Nitz sorgte in der 46. Minute für den Ehrentreffer Italiens und damit für das 1. italienische Tor an dieser WM – der 19-jährige Verteidiger wurde nach Spielschluss zu Italiens «Best Player» gewählt.

Eishockey-WM in der Schweiz