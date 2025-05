Eishockey-WM am Sonntag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wie schon gegen Dänemark (5:0) geben sich die USA an der Eishockey-WM in der Gruppe B auch gegen Aussenseiter Ungarn beim 6:0 keine Blösse.

Mit Tschechien und Deutschland feiern 2 andere Teams aus der Schweizer Gruppe Siege.

In der Gruppe A fahren am Sonntag Kanada und die Slowakei je 3 Punkte ein.

Die Nati spielt am Montag ihr nächstes Spiel, wo sie um 16:20 Uhr – mit dem neu zum Team gestossenen Kevin Fiala – auf die USA treffen wird (live bei SRF).

Gruppe B

USA – Ungarn 6:0: Die USA haben gegen Ungarn den erwartet ungefährdeten Sieg eingefahren. Zwar mussten sich die Amerikaner bis zum ersten Tor 15 Minuten gedulden, dann traf Blackhawks-Center Frank Nazar jedoch innert zwei Minuten doppelt. Als Doppeltorschütze durfte sich auch Cutter Gauthier (31./42.) feiern lassen. Bereits zum Auftakt war das Team von Ryan Warsofsky beim 5:0 gegen Dänemark ohne Gegentreffer geblieben. Am Montag kommt es in Herning zum Duell mit der Schweiz (16:10 Uhr live bei SRF).

Legende: Bekundeten keinerlei Mühe Die US-Amerikaner gegen Ungarn. Keystone/Salvatore di Nolfi

Norwegen – Tschechien 1:2: Der Titelverteidiger ist mit einigen Problemen zu seinem 2. Sieg gekommen. Dem 5:4-Erfolg nach Verlängerung gegen die Schweiz liessen die Tschechen am Sonntag ein knappes 2:1 gegen Norwegen folgen. Das Team von Trainer Radim Rulik verzeichnete zwar klar mehr Abschlüsse als die Skandinavier (33:23), konnten daraus aber zu wenig Kapital schlagen. Nach dem Führungstreffer Tschechiens durch Jakub Flek (23.) traf Stian Solberg für die Norweger zum Ausgleich (29.). Das entscheidende Tor gelang David Pastrnak in der 34. Minute.

Deutschland – Kasachstan 4:1: Nach dem problemlosen 6:1-Erfolg zum WM-Auftakt hat Deutschland in Herning auch im 2. Spiel gegen Kasachstan einen letztlich problemlosen Sieg eingefahren. Die DEB-Auswahl, am Donnerstag der 4. Gruppengegner der Schweiz, geriet zwar früh in Rückstand, drehte dann aber die Partie dank Toren von Maximilian Kastner (14.), Wojciech Stachowiak (35.), Lukas Reichel (42.) und Lukas Kälble (46.). NHL-Star Tim Stützle kam bei den Deutschen noch nicht zum Einsatz.

Gruppe A

Lettland – Kanada 1:7: Auch der Rekordweltmeister feierte nach dem 4:0 im 1. Spiel gegen Slowenien den 2. deutlichen Sieg. Gegen Lettland gerieten aber auch die Kanadier zunächst in Rückstand (8.). Bis zur 11. Minute drehten sie dann aber die Partie dank Toren von Travis Konecny und Nate MacKinnon. Mit 3 weiteren Treffern im Mitteldrittel sorgte der Favorit für die Entscheidung. Kent Johnson glänzte beim 7:1-Sieg als Doppeltorschütze.

Slowakei – Slowenien 3:1: Nach der klaren 0:5-Klatsche zum WM-Auftakt gegen Schweden hat sich die Slowakei mit einem 3:1 gegen Slowenien zurückgemeldet. Die Slowaken stellten die Weichen auf Sieg bereits Mitte des ersten Drittels mit einem Doppelschlag durch Sebastian Cederle und Pavol Regenda (9./10. Minute). Bei Spielmitte traf Michal Kristof im Powerplay zum 3:0, der Anschlusstreffer durch Ken Ograjensek war nur noch kosmetischer Natur.

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark