Legende: Hitziges Duell Kann sich die Schweiz auch im Final gegen Finnland durchsetzen? Keystone/Claudio Thoma

In den Halbfinals haben sich die beiden Teams aus der Gruppe A durchgesetzt. Damit kommt es am Sonntag zu 2 Duellen, die es bei dieser WM schon gab:

Final: Schweiz – Finnland (Sonntag, 20:20 Uhr in Zürich): Die Schweiz will ihr Märchen am Sonntagabend mit einem Sieg gegen Finnland und dem 1. WM-Titel in ihrer Geschichte vollenden. Bisher jubelte die Nati bei jedem ihrer 9 Spiele nach 60 Minuten über den Sieg. Am knappsten war es dabei beim 4:2 im Gruppenspiel gegen Finnland, als es bis in die 57. Minute 2:2 hiess. Die Finnen wollen sich derweil unbedingt für die knappe Niederlage revanchieren und dürften nach den Siegen gegen Tschechien und Kanada in Viertel- und Halbfinal nur so vor Selbstvertrauen strotzen.

Zudem dürfte das bittere Schweizer Viertelfinal-Aus gegen Finnland an den Olympischen Spielen von Milano Cortina noch in den Köpfen von einigen Spielern stecken. An die WM-Direktbegegnungen hat das Team von Jan Cadieux aber gute Erinnerungen. Die letzten 3 WM-Duelle gingen alle an die Schweiz – darunter ein 3:2 im Viertelfinal von 2018. Bereits 9 Jahre ist es her, seit sich Finnland letztmals an einer Weltmeisterschaft gegen die Schweiz durchsetzen konnte. 2017 gewann «Suomi» in der Gruppenphase trotz frühem 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung – genau wie zuletzt bei Olympia.

Spiel um Rang 3: Kanada – Norwegen (Sonntag, 15:30 Uhr in Zürich): Im Kampf um Bronze kommt es zuvor zum ungleichen Duell zwischen dem 28-fachen Weltmeister aus dem Mutterland des Eishockeys und dem Überraschungsteam des Turniers. Norwegen nahm 1937 zum ersten Mal an einer WM teil und hat seither kein einziges Mal eine Medaille geholt.

So dürften die Skandinavier topmotiviert in die Partie gehen, während sich bei Kanada die Frage stellt, wie wichtig der Turnierabschluss für Sidney Crosby, Macklin Celebrini und Co. noch ist. Bei den «Ahornblättern» zählt bekanntlich nur Gold. Beim 5:6 n.P. in der Gruppenphase schnupperten die Norweger bereits an der Sensation, führten gegen Kanada bis zur 59. Minute und knöpften dem Gruppensieger als einziges Team einen Punkt ab.

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