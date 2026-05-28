Legende: Stellen sich der Schweiz in den Weg Die Norweger. KEYSTONE/Anthony Anex

Nach der Gruppenphase haben auch die Viertelfinals packendes Eishockey geboten. Nun machen noch vier Länder den Titel unter sich aus. Es kommt in den Halbfinals zu folgenden Duellen:

Schweiz – Norwegen (15:20 Uhr in Zürich): Völlig überraschend stehen die Norweger erstmals in ihrer Geschichte im Halbfinal. Zum ersten Mal seit 2012 hatten sie überhaupt die K.o.-Phase erreicht, nun träumen sie sogar von einer WM-Medaille. Die Schweiz weiss natürlich, wie man eine WM-Medaille gewinnt. In diesem Jahr soll es aber Gold sein. Norwegen dürfte nach Papierform auf dem Weg dahin nur ein kleines Hindernis darstellen. An der WM im vergangenen Jahr gewann die Nati in der Gruppenphase gegen die Skandinavier mit 3:0. Das norwegische Team 2026 ist mit diesem aber kaum mehr zu vergleichen.

Kanada – Finnland (20:00 Uhr in Zürich): Es ist ein Duell zweier an dieser WM bisher sehr starker Teams. Kanada marschierte ungeschlagen durch die Gruppenphase und musste dabei nur gegen Norwegen in die Verlängerung. Im Viertelfinal gelang dazu der Prestigesieg gegen die USA. Aber auch die Finnen sind gut unterwegs. In der Vorrunde unterlagen sie einzig der Nati. Und im Viertelfinal liessen sie Tschechien keine Chance. Bereits an den Olympischen Spielen Milano Cortina war es zum Halbfinal zwischen Kanada und Finnland gekommen – damals mit dem besseren Ende für die Nordamerikaner.

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