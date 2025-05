Legende: «Aus dem Weg!» Schwerarbeiter Andrea Glauser überzeugt auch bei seiner Premiere als Captain. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Bei all der Freude über die starken Auftritte an der WM erreichte die Schweizer Nati am Freitag dann auch noch eine Hiobsbotschaft: Nico Hischier wird an dieser WM nicht mehr zum Einsatz kommen. Nun muss der Star der New Jersey Devils gleich in zwei Funktionen ersetzt werden: als Captain und als Torschütze.

Plötzlich im Rampenlicht: Glauser …

Für die erste Rolle kamen im Prinzip die 4 bisherigen Assistenten in Frage: Andres Ambühl, Sven Andrighetto, Jonas Siegenthaler und Andrea Glauser. Die Wahl fiel auf letzteren. Der Entscheid für den Verteidiger, der auf die kommende Saison von Lausanne in seine Heimat zu Freiburg zurückkehrt, war laut Patrick Fischer einfach.

«Alle Coaches haben gesagt, wen sie zum Captain machen würden, und alle haben Glauser genommen», verriet der Cheftrainer nach dem Sieg gegen Norwegen. «Er ist einer, der extrem viel Herzblut reinbringt, der extrem hart spielt. Nun hatte er einen guten Einstand.» Glauser ist in den ersten 5 WM-Spielen der Schwerarbeiter im Schweizer Team, der Spieler mit der meisten Eiszeit.

… und Hofmann

Der Sport schreibt auch die speziellen, unerwarteten Geschichten. Mit Grégory Hofmann tritt ein Akteur auf den Plan, der der grosse Verlierer der ersten WM-Phase war. Nach zwei durchzogenen Leistungen wurde der Neuenburger in Zuger Diensten für die Partien gegen die USA und Deutschland auf die Tribüne verbannt.

Nach Hischiers Verletzung kehrte er zurück und erzielte in der 15. Minute das 2:0, das gegen schwache und nach 5 Spielen noch sieglose Norweger bereits eine Vorentscheidung war. Die perfekte Vorlage kam von Tyler Moy – also eine EVZ-Lakers-Kooperation.

17 von 20 Schweizer Treffern erzielten National-League-Spieler

Und so glänzen bisher vor allem die Akteure, die in der Heimat ihr Geld verdienen: Sie übertrumpfen in Sachen Tore die grossen NHL-Namen von denen neben Hischier (2) nur Jonas Siegenthaler (1) traf. 17 von 20 Treffern erzielten National-League-Spieler:

Allen voran ZSC-Stürmer Andrighetto , der nach seinem Viererpack gegen Deutschland bereits 6 Mal eingenetzt hat.

, der nach seinem Viererpack gegen Deutschland bereits 6 Mal eingenetzt hat. Oder auch Lausannes Damien Riat, der bloss gegen Norwegen torlos blieb und bei 4 Treffern steht.

der bloss gegen Norwegen torlos blieb und bei 4 Treffern steht. Und auch Moy fällt nicht nur als Assistgeber (4) auf, sondern auch als Torschütze (3).

Für die Schweiz ist das ein sehr gutes Zeichen. Zumal es wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis auch die NHL-Stars Kevin Fiala und Timo Meier ihre Torkonti eröffnen.

