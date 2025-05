Legende: Es kommt zum Wiedersehen zwischen der Schweiz und Dänemark. keystone/salvatore di nolfi

Die Übermacht Kanada führte in seinem Viertelfinal gegen Dänemark in Herning bis zur 58. Minute mit 1:0 – und alles deutete daraufhin, als ob die Schweiz an der Eishockey-WM in der Vorschlussrunde auf Schweden treffen würde. Einen Gegner, gegen den die Nati schon einige bittere Niederlagen einstecken musste.

Aber weil die Dänen vor heimischem Anhang tatsächlich das Wunder schafften, kriegt es die Schweiz am Samstag um 18:20 Uhr (live bei SRF) in Stockholm mit den Skandinaviern zu tun.

Passend zum Thema Viertelfinal an Eishockey-WM Wahnsinn in Herning: Dänemark eliminiert Kanadas Starensemble

Schweizer Bilanz ist perfekt

Die WM-Bilanz der SIHF-Auswahl gegen Dänemark ist rosig: Noch nie hat sie an Welttitelspielen verloren, ganz im Gegenteil: Die Nati hat bisher alle neun Duelle für sich entschieden. Zuletzt trafen die beiden Nationen in der Gruppenphase in Herning aufeinander: Die Schweiz bejubelte am 10. Mai einen souveränen 5:2-Erfolg.

Vor drei Jahren in Helsinki (FIN) hatte die Equipe von Trainer Patrick Fischer, ebenfalls in der Vorrunde, gar mit 6:0 gewonnen, in Moskau 2016 mit 3:2 nach Verlängerung.

Eishockey-WM