Wahnsinn in Herning: Dänemark eliminiert Kanadas Starensemble

Viertelfinal an Eishockey-WM

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Dänemark wirft Kanada im WM-Viertelfinal dank eines 2:1-Siegs sensationell aus dem Turnier.

Der Underdog ist gegen die «Ahornblätter» bis zur 58. Minute im Rückstand, ehe die grosse Wende gelingt.

Damit trifft Dänemark im Halbfinal auf die Schweiz, die Österreich mit 6:0 bezwingt.

Verrückte Szenen in Herning (DEN): Bis zur 58. Minute führte Kanada, der Topfavorit auf den WM-Titel, im Viertelfinal gegen Dänemark mit 1:0. Mit dem Aus vor Augen warfen die Gastgeber nochmals alles nach vorne – mit Erfolg.

Nikolaj Ehlers – Sohn des in der Schweiz bekannten Trainers Heinz Ehlers – glich mit einem Schuss von der blauen Linie zum 1:1 aus. Zu diesem Zeitpunkt agierten die Dänen ohne Goalie, stattdessen mit einem sechsten Feldspieler.

Siegtreffer 48 Sekunden vor Schluss

Alles deutete auf eine Verlängerung hin – was aus Dänemark-Sicht so oder so schon ein grandioser Erfolg gewesen wäre. Doch es kam noch besser für die «Danish Lions»: 48 Sekunden vor Schluss verwertete Nick Olesen eine Hereingabe von Nicklas Jensen zum 2:1 – und liess das Stadion erbeben.

Die «Ahornblätter» mit ihren NHL-Stars wie Sidney Crosby oder Nathan MacKinnon waren zu keiner Reaktion mehr fähig. Für das Land, in dem Eishockey wie kein anderer Sport zelebriert wird, kommt das einer Katastrophe gleich. Erst recht, weil Kanada die beste Vorrunde aller Teams absolviert hat.

Nun wartet die Schweiz auf Dänemark

Damit ist klar, dass die Schweiz im Halbfinal auf Dänemark trifft. Die Partie beginnt am Samstag um 18:20 Uhr. Im anderen Duell um den Einzug ins Endspiel duellieren sich Schweden und die USA zuvor um 14:20 Uhr. Beide Spiele gibt's live bei SRF zu sehen.

Passend zum Thema Eishockey-WM Schweiz trifft im Halbfinal auf Kanada-Bezwinger Dänemark

Eishockey-WM