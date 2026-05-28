Kanada steht nach einem 4:0-Sieg gegen den grossen Rivalen aus den USA im Halbfinal der Eishockey-WM.

Finnland schlägt Tschechien mit 4:1 und schafft ebenfalls den Sprung in den Halbfinal.

Am Abend kommt's zur Partie zwischen der Schweiz und Schweden sowie zum Duell zwischen Norwegen und Lettland.

Kanada – USA 4:0: Die Kanadier sind ihrer Favoritenrolle im Viertelfinal-Duell mit den USA gerecht geworden. Die «Ahornblätter», die ungeschlagen durch die Gruppenphase marschiert waren, waren in Freiburg das dominante Team. Kurz vor Ende des 1. Drittels sorgte Macklin Celebrini im Powerplay für die kanadische Führung. Zu diesem Zeitpunk war die Partie für Ryan Lindgren bereits zu Ende gewesen, der US-Amerikaner hatte in der 7. Minute eine Matchstrafe erhalten. In der 30. Minute entschied Dylan Holloway die Partie mit dem 2:0 für Kanada. Von den USA, die schon das gesamte Turnier unter den Erwartungen geblieben waren, kam im Schlussdrittel ausser einem Pfostenschuss zu wenig – nach zwei Empty-Nettern jubelten die Kanadier noch ein drittes und viertes Mal. Sidney Crosby kam so auch noch günstig zu seinem ersten WM-Tor.

Finnland – Tschechien 4:1: Auch beim Nachmittagsspiel in Zürich hat sich der Favorit durchgesetzt. Die Finnen zeigten gegen Tschechien von Anfang an, wer der Herr auf dem Eis ist. Genf-Stürmer Sakari Manninen (8.) und NHL-Legionär Anton Lundell (15.) sorgten für eine beruhigende Führung zur ersten Drittelspause. Konsta Helenius machte mit dem 3:0 in der 22. Minute schon den Deckel drauf. Die Tschechen konnten erst nach Spielhälfte im Powerplay erstmals zuschlagen, der Treffer von Filip Hronek war nur noch Resultatkosmetik. Der Schlusspunkt gehörte aber wieder den Finnen: Lenni Hämeenaho traf durch die Beine von Josef Korenar zum Schlussstand.

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