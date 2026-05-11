Der Nati-Captain blickt im Interview auf turbulente Tage zurück und mit viel Vorfreude auf die Heim-WM voraus.

Das 6:1 gegen Tschechien markierte den überzeugenden Schlusspunkt hinter eine spezielle Vorbereitung des Schweizer Nationalteams auf die Heim-WM, die am kommenden Freitag beginnt. Einerseits, weil diverse NHL-Spieler schon frühzeitig zur Mannschaft gestossen sind, was in den vergangenen Jahren praktisch nie der Fall gewesen war. Andererseits war da natürlich die «Causa Fischer», die für ein Beben in der Eishockey-Schweiz gesorgt hatte.

Wir wissen, wie schwierig es gewesen ist, überhaupt in den Final zu kommen.

«Das hat wahrscheinlich noch niemand erlebt so kurz vor der WM», blickt Roman Josi auf die turbulenten Tage zurück. Das Thema sei aber mittlerweile abgehakt, nun blicke man nach vorn, «die Vorfreude wird immer grösser».

10. WM für Josi

Auch für den Nati-Captain wird es ein spezieller Anlass, ist es doch seine 10. WM. Seine 1. Titelkämpfe bestritt Josi ebenfalls zuhause, 2009 in Bern, sozusagen vor der eigenen Haustüre. «Das war ein Riesenerlebnis», blickt der 35-Jährige zurück. Nun hofft er, dass er alles rund um seine 2. Heim-WM «etwas mehr aufsaugen» könne, wenn Familie und Freunde mit dabei seien.

Zu stark dürfe man sich dann aber schon nicht ablenken lassen vom Drumherum, gibt Josi zu bedenken. «Der Fokus liegt natürlich auf dem Spiel», so der Leitwolf in der Verteidigung, darüber werde man in der Kabine noch sprechen.

Final-Revanche zum Auftakt

Denn klar ist auch: Die Schweiz geht mit hohen Ambitionen ins Turnier, nachdem man zuletzt zweimal in Folge Silber gewonnen hat. «Das Ziel ist der WM-Titel, das ist kein Geheimnis», meint denn auch Josi. Dass das aber kein Selbstläufer wird, ist sich der Routinier ebenfalls bewusst: «Wir wissen, wie schwierig es gewesen ist, überhaupt in den Final zu kommen.»

Legende: Gemeinsam für das grosse Ziel Nati-Trainer Jan Cadieux (links) und Roman Josi. Freshfocus/Sven Thomann

Viele anderen Teams hätten das gleiche Ziel, der Weg sei ein langer, meint Josi weiter. Deshalb will er nicht allzu weit vorausblicken. Schon der Auftakt gegen die USA (am Freitag ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei) werde «ein Riesenspiel», so Josi. Schliesslich kommt es da zur Revanche für den verlorenen Final im letzten Jahr.

Die Nati-Spieler geniessen zwei freie Tage, ehe am Mittwoch Kurs auf den WM-Start genommen wird.

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